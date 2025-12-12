角田裕毅 アブダビGP予選の結果は？ 2025年シーズン成績もおさらい【F1】
角田裕毅（RBR）は12/6（土）のアブダビGP予選に出場。Q1 1:23.386、Q2 1:23.034で10番手となった。
2025年シーズン成績は以下の通り
グランプリ名／ポイント／決勝／予選／スプリント／スプリント予選
オーストラリア GP／0／12th／5th／-／-
中国 GP／3／16th／9th／6th／8th
日本 GP／0／12th／15th／-／-
バーレーン GP／2／9th／10th／-／-
サウジアラビア GP／0／R／8th／-／-
マイアミ GP／4／0th／10th／6th／18th
エミリアロマーニャ GP／1／10th／-／-／-
モナコ GP／0／17th／12th／-／-
スペイン GP／0／13th／20th／-／-
カナダ GP／0／12th／11th／-／-
オーストリア GP／0／16th／18th／-／-
イギリス GP／0／15th／12th／-／-
ベルギー GP／0／13th／7th／11th／12th
ハンガリー GP／0／17th／16th／-／-
オランダ GP／2／9th／12th／-／-
イタリア GP／0／13th／10th／-／-
アゼルバイジャン GP／8／6th／6th／-／-
シンガポール GP／0／12th／13th／-／-
アメリカ GP／8／7th／13th／7th／18th
メキシコ GP／0／11th／11th／-／-
ブラジル GP／0／17th／19th／13th／18th
ラスベガス GP／0／12th／19th／-／-
カタール GP／5／10th／16th／5th／5th