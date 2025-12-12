¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¡×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡© ¥Þ¥¤º£µ¨¥Ù¥¹¥È»î¹ç¤Ï¡Ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¡×
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤äÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼·Ï¤ÎÊ¸²½¿Í¡×¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤È¤Ï°ã¤¦ÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢12·î11Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¸å¤Ë¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÂçºå¡Ê½Ð¿È¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Âç¹¥¤¤Ç¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤é¤¬·ë¹½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ø³ÁÃ«¤µ¤ó¡ª³ÁÃ«¤µ¤ó¡ª¡Ù¡Ø³ÁÃ«¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¦¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã·ù¤Ç¡£ËÍ¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¾Ð¤«¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤é¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤Î²òÀâ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¸½ÌòÃæ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò£±²ó¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»î¹ç¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢ÃÎ¼±¤òÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀºÎÏÅª¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÂÐµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎÁ°¼Ô¤¬¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢¸å¼Ô¤¬¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢£´¡Ý£³¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¤·¤¿»î¹ç¤À¡£
¡ÖµþÅÔ¤È¼¯Åç¤«¤Ê¤¢¡£¤Á¤ç¤Ã¤È²øÊªÆ±»Î¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤È...¤Þ¤¢»÷¤Æ¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡³«ËëÀï¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºåÂÐ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óµ²±¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¾¥Á¡¼¥à½ç°ÌÅª¤Ë¤ÏÃæ¡¹¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÊÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡ËÁ´°÷¤³¤³¡ÊJ¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡£ËÍ¤ÏÍè¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£µ¨¤ÎJ£±¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢14Æü¤ËÇ÷¤ë³ÁÃ«»á¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤â¡¢¡ÖOSAKA PINK¡×ÂÐ¡ÖOSAKA BLUE¡×¤È¾Î¤·¡¢ÂçºåÀª¤Î£²¥¯¥é¥Ö¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÌò¤Ç¤¢¤ë³ÁÃ«»á¤Ë¿ÈÂÎ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö£°¡Ý£°¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¡¢°úÂà»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂæËÜ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÂà»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò嚙¤ß¤·¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇòÇ®É¬»ê¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡£¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
