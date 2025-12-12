インテル・マイアミがアルゼンチン代表MFデ・パウルの買取OP行使…アトレティコに約27億円支払いか
メジャーリーグ・サッカー（MLS）は12日、インテル・マイアミがアトレティコ・マドリードからアルゼンチン代表MFロドリゴ・デ・パウルを完全移籍で獲得したことを発表した。
現在31歳のデ・パウルは母国の名門ラシン・クラブの下部組織出身で、2013年2月に18歳でトップチームデビューを飾った。その後はバレンシアとウディネーゼを経て2021年夏にアトレティコ・マドリードへ活躍の場を移すと、同郷のディエゴ・シメオネ監督のもとで公式戦通算187試合出場14ゴール26アシストをマーク。アルゼンチン代表では国際Aマッチ通算83キャップを誇り、FIFAワールドカップカタール2022では優勝に大きく貢献した。
今夏にはインテル・マイアミへ買い取りオプション付きレンタルで移籍。リオネル・メッシとハビエル・マスチェラーノ監督という母国の“レジェンド”に囲まれてプレーすると、公式戦通算23試合出場2ゴール7アシストという成績を残し、MLSカップ優勝の立役者となった。
MLSの発表によると、買い取りオプションが行使されたことにより、インテル・マイアミとデ・パウルの契約は2029年まで有効になったとのこと。また、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、保有元だったアトレティコ・マドリードが移籍金として1500万ユーロ（約27億円）を受け取る見込みと伝えている。
