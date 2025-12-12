µÈÂôÎ¼¤¬»×¤¤µÍ¤á¤¿É½¾ð¤Ç±é¤¸¤ë¡È¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÎøÃç¡×¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè55²ó¡Ó
º£Æü¤ÎÄ«¥É¥é¸«¤¿¡©¡¡Æü¾ï¤ÎÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËºÇÅ¬¤ÊÄ«¥É¥é¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÂ³¤±¤Æ10Ç¯Ä¶¤¨¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤ÈÄ«¥É¥é¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè55²ó¡Ê2025Ç¯12·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¡Ö¤Ê¤é¸À¤Ã¤È¤¯¤ï¡¢ÂçÊÑ¤è¡¢ÀèÀ¸¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡×
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤ò¤Î¤ó¤¤ËÇË¶É¤·¤Á¤ç¤ë¤ó¤¸¤ã¡×
¡Ö¤ï¤·¤é¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ç¤ë¸À¤¦¤Î¤Ë¡×
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÈá¤·¤¤²áµî¤ò¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾¾Ìî²È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤Îµë¶â70±ß¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾Ìî²È¤ÎÀ¸³è¤¬¤ä¤Ð¤¤¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾¡¼ê¤Ë20±ß¤«¤é70±ß¤Ë¤°¤ó¤È¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÊÇ·²ð¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤â¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â¥È¥¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»ÊÇ·²ð¤ÎÂÖÅÙ¤¬¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤À¡£
¡¡´ª±¦±ÒÌç¤Ï¥ê¥è¤òº¤Æñ¤ÊÎø¤ËÄ©¤à¡ÖÆ±»Ö¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼ºÇÔ¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¬Ä«¿©¤ò½ª¤¨¡¢½Ð¶Ð¤·¤è¤¦¤È²È¤ò½Ð¤ë¤È¥ê¥è¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤À¡£¥ê¥è¤Ï¤ª¾îÍÍ°é¤Á¤À¤«¤é¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Á°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¡ØÀèÀ¸¤ÏÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¥ê¥è¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Í¡×
¡¡¤À¤¬¥È¥¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡×¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤é¸À¤Ã¤È¤¯¤ï¡£ÂçÊÑ¤è¡¢ÀèÀ¸¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡×
¡¡°ÕÌ£¿¼¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¥°¥Ã¥Ð¡¼¥¤¡×¤È¥ê¥è¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡Ã»´ü½¸Ãæ¡¢¤ä¤ë¤È¤¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡£Äü¤á¤ë¤È¤¤Ï¤¹¤Ã¤Ñ¤êÄü¤á¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢Æ®¤¤¤¬ºÑ¤á¤Ð¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡£¤ª¾îÍÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
