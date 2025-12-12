氷川きよし「きよしのズンドコ節」を明るく元気に一発撮り！『THE FIRST TAKE』初の演歌曲を披露
氷川きよしが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■【動画】氷川きよし「きよしのズンドコ節」/ THE FIRST TAKE
■世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲をコーラスを交えてパフォーマンス
今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露となる。
世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲を、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにてパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第619回は、12月12日22時よりプレミア公開。
■氷川きよし コメント
