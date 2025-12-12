氷川きよし「きよしのズンドコ節」を明るく元気に一発撮り！『THE FIRST TAKE』初の演歌曲を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

氷川きよしが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■【動画】氷川きよし「きよしのズンドコ節」/ THE FIRST TAKE

■世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲をコーラスを交えてパフォーマンス

今回披露するのは、2002年に発売された氷川の代表曲である「きよしのズンドコ節」。本パフォーマンスは、チャンネル初の演歌楽曲の披露となる。

世代を超え老若男女に愛されてきた本楽曲を、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにてパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第619回は、12月12日22時よりプレミア公開。

