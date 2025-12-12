「日経225ミニ」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限9342枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9342枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9342( 9342)
SBI証券 11289( 8243)
ソシエテジェネラル証券 5689( 5689)
楽天証券 3627( 1479)
フィリップ証券 513( 513)
三菱UFJeスマート 625( 473)
松井証券 465( 465)
マネックス証券 298( 298)
日産証券 130( 130)
インタラクティブ証券 110( 110)
JPモルガン証券 65( 65)
バークレイズ証券 48( 48)
ドイツ証券 36( 36)
光世証券 20( 20)
ゴールドマン証券 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 298( 298)
ソシエテジェネラル証券 229( 229)
楽天証券 255( 211)
SBI証券 229( 169)
フィリップ証券 78( 78)
マネックス証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 20( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
ドイツ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 142107( 142107)
ソシエテジェネラル証券 67789( 67789)
SBI証券 63587( 27119)
松井証券 19825( 19825)
バークレイズ証券 18550( 18550)
楽天証券 37969( 18437)
サスケハナ・ホンコン 11605( 11605)
JPモルガン証券 6882( 6882)
日産証券 6836( 6836)
ビーオブエー証券 5473( 5473)
三菱UFJeスマート 9960( 5198)
マネックス証券 4199( 4199)
ゴールドマン証券 2718( 2718)
フィリップ証券 2323( 2323)
みずほ証券 1308( 1308)
モルガンMUFG証券 1150( 1140)
インタラクティブ証券 612( 612)
大和証券 536( 536)
野村証券 456( 456)
広田証券 361( 361)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
