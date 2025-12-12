「日経225ミニ」手口情報（12日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限2万399枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万399枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20399( 17399)
ソシエテジェネラル証券 16855( 15855)
SBI証券 12165( 8225)
楽天証券 6478( 2136)
松井証券 970( 970)
インタラクティブ証券 801( 801)
三菱UFJeスマート 911( 613)
マネックス証券 507( 507)
フィリップ証券 365( 365)
日産証券 157( 157)
バークレイズ証券 122( 122)
JPモルガン証券 84( 84)
ドイツ証券 59( 59)
ゴールドマン証券 34( 34)
立花証券 12( 12)
共和証券 6( 6)
岩井コスモ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 421( 421)
楽天証券 387( 311)
ソシエテジェネラル証券 275( 275)
マネックス証券 111( 111)
SBI証券 200( 92)
フィリップ証券 92( 92)
日産証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 55( 29)
松井証券 18( 18)
インタラクティブ証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
ドイツ証券 1( 1)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 228222( 228222)
ソシエテジェネラル証券 142121( 142121)
松井証券 31904( 31904)
バークレイズ証券 30718( 30718)
SBI証券 67239( 30089)
サスケハナ・ホンコン 29023( 29023)
楽天証券 50671( 25421)
日産証券 14148( 14148)
JPモルガン証券 12881( 12881)
ビーオブエー証券 7826( 7826)
三菱UFJeスマート 13252( 7546)
みずほ証券 7384( 7384)
BNPパリバ証券 6511( 6511)
ゴールドマン証券 6524( 6374)
モルガンMUFG証券 5158( 4776)
マネックス証券 4698( 4698)
広田証券 3245( 3245)
フィリップ証券 3006( 3006)
野村証券 2625( 2525)
インタラクティブ証券 1794( 1794)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース