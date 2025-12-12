離婚伝説、新曲「ステキッ！！」がTVアニメ『ハイスクール！奇面組』EDテーマに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

離婚伝説の新曲「ステキッ！！」が、2026年1月9日から放送される TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマに決定。アニメの放送に先駆けて、2026年1月7日に配信リリース、期間限定生産盤としてCDが1月21日にリリースされる。

■CDジャケットには、ヒロイン河川唯が登場

「ステキッ！！」は、11月に開催された離婚伝説の全国ツアーにて新曲として披露され、ファンの中でも話題になっていた楽曲。

大切な人への儚く、もどかしい想いを描いた歌詞と普遍的な切なさを表現したようなサウンドは、離婚伝説ならではの、懐かしくも新しいシティポップの風味を帯びたナイトグルーヴィングな作品へと仕上がっている。

演奏者には、佐野康夫（Dr）、山本連（Ba）、柿沼大地（Key）が参加した。

CDジャケットは、『ハイスクール！奇面組』ヒロインである河川唯（かわ・ゆい）が描かれたデザイン。配信ジャケットは前作に引き続きstacksから柴本雄太が担当し、モデルや役者で活躍する松葉謙晋をモデルに、今作のために撮り下ろした作品になっている。

なお、Apple Music “Pre-add”、Spotifyの”Pre-save”にて事前に楽曲を登録した人全員に「ステキッ！！」配信ジャケット画像がプレゼントされる。

メイン写真：「ステキッ！！」CDジャケット（帯あり）(C)新沢基栄／集英社・奇面組

■【画像】「ステキッ！！」各種ジャケット写真

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ステキッ！！」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「ステキッ！！」

■関連リンク

『ハイスクール！奇面組』番組サイト

https://kimengumi.com/

離婚伝説 OFFICIAL SITE

https://www.rkndnsts.jp/

■【画像】離婚伝説のアーティスト写真

■【画像】ハイスクール！奇面組』メインビジュアル