「TOPIX先物」手口情報（12日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限7199枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7199枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7199( 7199)
ソシエテジェネラル証券 6444( 6444)
バークレイズ証券 4595( 4595)
JPモルガン証券 1442( 1442)
モルガンMUFG証券 1044( 1044)
ゴールドマン証券 1040( 1038)
ビーオブエー証券 942( 942)
サスケハナ・ホンコン 442( 442)
シティグループ証券 402( 402)
BNPパリバ証券 267( 267)
インタラクティブ証券 263( 263)
日産証券 198( 198)
HSBC証券 104( 104)
UBS証券 101( 101)
野村証券 83( 83)
ドイツ証券 60( 60)
広田証券 56( 56)
松井証券 49( 49)
山和証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 29( 29)
SBI証券 16( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース