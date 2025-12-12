「TOPIX先物」手口情報（12日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限2万5578枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万5578枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 25578( 23776)
ABNクリアリン証券 22205( 21359)
バークレイズ証券 10677( 9837)
JPモルガン証券 7876( 6716)
ゴールドマン証券 7509( 5498)
モルガンMUFG証券 4564( 4292)
サスケハナ・ホンコン 2513( 2513)
野村証券 2613( 1829)
BNPパリバ証券 1164( 1148)
みずほ証券 1216( 1076)
ビーオブエー証券 1081( 1001)
シティグループ証券 5550( 775)
ドイツ証券 681( 681)
UBS証券 2772( 582)
日産証券 563( 563)
SMBC日興証券 397( 373)
広田証券 355( 355)
SBI証券 437( 353)
大和証券 418( 328)
三菱UFJeスマート 205( 197)
三菱UFJ証券 724( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース