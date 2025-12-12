　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月12日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9625枚だった。


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9625(　　9617)
ソシエテジェネラル証券　　　　3742(　　3742)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1044(　　1044)
バークレイズ証券　　　　　　　 859(　　 859)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 910(　　 848)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 731(　　 731)
松井証券　　　　　　　　　　　 690(　　 690)
日産証券　　　　　　　　　　　 663(　　 663)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1393(　　 579)
JPモルガン証券　　　　　　　　 405(　　 405)
楽天証券　　　　　　　　　　　 621(　　 375)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 355(　　 355)
野村証券　　　　　　　　　　　 448(　　 344)
ゴールドマン証券　　　　　　　 282(　　 282)
ビーオブエー証券　　　　　　　 252(　　 252)
マネックス証券　　　　　　　　 192(　　 192)
シティグループ証券　　　　　　 146(　　 146)
フィリップ証券　　　　　　　　 114(　　 114)
インタラクティブ証券　　　　　　98(　　　98)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　70(　　　70)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　 6(　　　 0)
みずほ証券　　　　　　　　　　　 6(　　　 0)


◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　84(　　　84)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　　30)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　　12)
バークレイズ証券　　　　　　　　 9(　　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　　 3)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース