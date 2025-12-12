トムとジェリー85周年記念！招福ポーズの「トムとジェリー」日本製ソフビフィギュアが新登場
ヒキダシプロデュースのトイブランド「ヒキダシトイ(HKDSTOY)」から、アメリカ発、日本でも大人気のアニメシリーズ「トムとジェリー」の日本製ソフビフィギュア招福ポーズバージョンが登場！
【写真】HKDSTOY×ゴッコ堂 トムとジェリー OMAMORI ソフビ [トムとジェリー2体セット] 通常版を見る
1940年の誕生以来、世界中で愛され続けている「トムとジェリー」85周年を記念したもので、2025年12月11日より、オンラインストア「ヒキダシストア」にて、数量限定での予約受付が開始されている。
■おそろいのポーズが愛らしい！トムとジェリーの縁起物ソフビフィギュア
今回紹介する「HKDSTOY×ゴッコ堂 トムとジェリー OMAMORI ソフビ [トムとジェリー2体セット] 通常版」(2万5300円)は、海外にも多くのファンを抱えるソフビブランド「ゴッコ堂(GOCCODO)」と、 トイブランド「ヒキダシトイ(HKDSTOY)」の共同企画によるソフビフィギュアの新シリーズで、伝統の縁起物をテーマにした「OMAMORI(お守り)」シリーズのひとつ。
2体セットで展開されるトムとジェリーは、85周年の記念にふさわしく、右手に福の文字入りの小判を持ち、左手を上げた招き福のポーズをしており、笑顔あふれる姿も愛らしい。福を呼び込みそうな縁起物のソフビフィギュアだ。
ヒキダシストア(HKDS STORE)は、株式会社ヒキダシがプロデュースするトイブランド。日本製ソフビフィギュア(ソフトビニール製フィギュア)を中心に、クリエイターとコラボレーションしたこだわりのフィギュアやトイを企画・販売。伝統工芸品やこだわりのハンドクラフトアイテムなど、オリジナルの企画商品も扱う。
ゴッコ堂(GOCCODO)は、80年代・90年代に自身が影響を受けたマンガやテレビアニメ、スポーツ、遊び、サブカルチャーなどを背景に、新しい現代の知識や経験を融合させることで、ノスタルジックでモダンなモノづくりを目指して展開しているソフビブランド。
トムは全高約175ミリ、ジェリーは全高約80ミリと、それぞれ手ごろな大きさで、部屋を彩るインテリアアイテムとしておすすめ。予約受付は、2025年12月11日〜2026年1月5日(月)。2026年3月上旬より順次お届け予定だ。数量限定の予約販売商品なので早めにチェックしよう！
※写真は開発中の商品のため、実際の商品とは若干異なる場合があります。
※本製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと株式会社スモール・プラネットとの契約により株式会社ヒキダシが製造したものです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)
(C)HKDSTOY
(C)GOCCODO
【写真】HKDSTOY×ゴッコ堂 トムとジェリー OMAMORI ソフビ [トムとジェリー2体セット] 通常版を見る
1940年の誕生以来、世界中で愛され続けている「トムとジェリー」85周年を記念したもので、2025年12月11日より、オンラインストア「ヒキダシストア」にて、数量限定での予約受付が開始されている。
今回紹介する「HKDSTOY×ゴッコ堂 トムとジェリー OMAMORI ソフビ [トムとジェリー2体セット] 通常版」(2万5300円)は、海外にも多くのファンを抱えるソフビブランド「ゴッコ堂(GOCCODO)」と、 トイブランド「ヒキダシトイ(HKDSTOY)」の共同企画によるソフビフィギュアの新シリーズで、伝統の縁起物をテーマにした「OMAMORI(お守り)」シリーズのひとつ。
2体セットで展開されるトムとジェリーは、85周年の記念にふさわしく、右手に福の文字入りの小判を持ち、左手を上げた招き福のポーズをしており、笑顔あふれる姿も愛らしい。福を呼び込みそうな縁起物のソフビフィギュアだ。
ヒキダシストア(HKDS STORE)は、株式会社ヒキダシがプロデュースするトイブランド。日本製ソフビフィギュア(ソフトビニール製フィギュア)を中心に、クリエイターとコラボレーションしたこだわりのフィギュアやトイを企画・販売。伝統工芸品やこだわりのハンドクラフトアイテムなど、オリジナルの企画商品も扱う。
ゴッコ堂(GOCCODO)は、80年代・90年代に自身が影響を受けたマンガやテレビアニメ、スポーツ、遊び、サブカルチャーなどを背景に、新しい現代の知識や経験を融合させることで、ノスタルジックでモダンなモノづくりを目指して展開しているソフビブランド。
トムは全高約175ミリ、ジェリーは全高約80ミリと、それぞれ手ごろな大きさで、部屋を彩るインテリアアイテムとしておすすめ。予約受付は、2025年12月11日〜2026年1月5日(月)。2026年3月上旬より順次お届け予定だ。数量限定の予約販売商品なので早めにチェックしよう！
※写真は開発中の商品のため、実際の商品とは若干異なる場合があります。
※本製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと株式会社スモール・プラネットとの契約により株式会社ヒキダシが製造したものです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s25)
(C)HKDSTOY
(C)GOCCODO