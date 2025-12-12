中村江里子、“アナ時代の同期”近藤サトとの再会を報告「南仏の我が家へ」 2ショットに反響「お2人とも、お美しい」「素敵に年を重ねていますね」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（56）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期でフリーアナウンサーの近藤サト（57）との再会ショットを公開した。
【写真】「お2人とも、お美しい」「似てますね」“フジの同期”中村江里子＆近藤サトの再会2ショット
中村は「大好きな仲間、尊敬する同期のサト@sato_greyhair が南仏の我が家へ」「ずっと日程が合わず、やっと実現！」と喜びをつづり、南フランス・サンポール・ド・ヴァンスの街並みを背景に、黄色のコート姿の自身と深緑の着物をまとった近藤の2ショットを投稿。「1991年入社って、なんだかすごい響きだわと思いながら話しが止まらず」「とても信頼していて、お互いの距離感が心地よくて」と、変わらぬ絆への思いを記した。
一方の近藤も自身のアカウントで同じ2ショットを公開し、「34年前にドキドキの“はじめまして” その34年後に、フランスの中世の街で写真を撮りました」「この旅で心からたくさん笑って、もっと江里子を尊敬したわ」と、再会への感謝を伝えた。
コメント欄には「お2人とも、お美しい」「似てますね」「さとさん 立ち居振る舞いがとても素敵です」「なんだかキュンとします」「素敵に年を重ねていますね お手本にします」といった声が寄せられ、長年変わらぬ2人の友情に多くのファンが心を温められた様子だった。
