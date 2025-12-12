『HIP POP Princess』ファイナリスト16人決定 意気込みコメント到着「最後まで絶対に立ち止まりません」【コメント全文】
日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』第9話が、11日午後10時2分からU-NEXTで独占配信され、ファナリスト16人が決定。意気込みコメントが到着した。
【番組カット】厳しい評価も…MCで審査員のソヨン
同番組は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップポップガールズグループの誕生を目指すサバイバルオーディション。プロデューサー新曲ミッション、ディスバトルなど数々の熾烈な争いを勝ち抜き、16人がファイナリストとして選ばれた。
ファイナリストは、チェ・ガユン、チェ・ユミン、ハン・ヒヨン、ヒナ（陽菜）、キム・ドイ、キム・スジン、ココ（心虹）、イ・ジュウン、ミン・ジホ、ミリカ（美鈴花）、ナム・ユジュ、ニコ（仁虹）、リノ（璃音）、ササ（祥々）、ユン・チェウン、ユン・ソヨンの16人となった。デビューメンバーが決まる運命のファイナルステージは、18日午後10時よりU-NEXTにて独占生配信される。
【コメント全文】
■チェ・ガユン
私の中は常にエネルギーで満ちているので、どんな障害も私を止めることはできません。目標に向かって最後まで突き進む準備ができています。ファイナルでその確信を皆さんにお見せします！
■チェ・ユミン
応援してくださった皆さんを失望させないアーティストになれるように、最後まで一生懸命努力して最高のステージをお見せします。
■ハン・ヒヨン
私はいつも自分の限界を超えるために努力してきました。夢をかなえるためなら、これからも絶えず、後悔なく挑戦し続けます。
■ヒナ（陽菜）
誰よりも強くこの夢を願いながら、一生懸命頑張ってきました。人生を変えられる日が来たと思って、最後まで全力を尽くします。
■キム・ドイ
ここまで来るまでに本当にいろいろなことがありましたが、もう最後だなんて信じられないほどあっという間で、意味深い時間でした。ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。今の私はまるで夢の中にいるようで、この夢のような瞬間を皆さんとずっと続けていきたいです。今回の最後のステージで、私の始まりを必ず知らせます！応援してくださるすべての方々、いつもありがとうございます！
■キム・スジン
私がファイナルまで来ることができたのは、皆さんの応援があったからであり、皆さんのおかげでここまで来られました。言葉では表せないほど感謝しています！ファンの皆さまの応援を受けて、もっと頑張って必ず恩返しします。これからも諦めず、いつも最善を尽くすキム・スジンになります！愛しています!!
■ココ（心虹）
ステージでは完璧を求めず自分を偽らず今まで切実に願って走ってきた毎日を信じて心から音楽を楽しんだステージをお見せしようと思います。
■イ・ジュウン
ここまで来ることができたのは、私を信じて応援してくださった皆さんのおかげだと思っています。デビューすることが夢なので、必ずかなえて、信じてくださった皆さんに恩返しします!!最後まで絶対に立ち止まりません。
■ミン・ジホ
この夢のために、『HIP POP Princess』で多くのことを学び、成長し、休まず走ってきました。心から願ってきた分、ファイナルの舞台ではすべてを出し切り、後悔のない最後のステージを飾ります。私の新しい一面を楽しみにしていてください！
■ミリカ（美鈴花）
1年前は思ってもみなかった、オーディション番組に自分が出演することになり、ここで新しい自分にも出会い本当にたくさん成長できました。まずは感謝を第一に忘れず、集大成であるファイナルステージをお届けできるように最後までやり遂げます。そして、ここでデビューできるように全身全霊がんばります！
■ナム・ユジュ
これまで温かく見守り応援してくださる皆さんがいてくださったからこそ、この瞬間があるのだと思います。本当にありがとうございます。長い間願ってきたデビューという夢をかなえるチャンスが来たので、最後まで切実な気持ちで全力を尽くします。
■ニコ（仁虹）
ここまで積み重ねてきたもの全てをお見せできるよう、強い思いでファイナルのステージをお見せしたいと思います。応援やサポートしてくださった方々に感謝を忘れず最後までやりきれたと思えるように頑張ります。
■リノ（璃音）
初めてのオーディション番組でファイナルまで来られたことにびっくりしています。ここまで来たからには絶対にいい結果を残して悔いのないファイナルステージにし、全力で楽しみます!!
■ササ
ここまで来られた自分を信じて目の前にあるデビューを必ずつかみます！私の夢は人を幸せにできるアーティストになることです。ファイナルでは全力を尽くし夢であるデビューをかなえます！
■ユン・チェウン
私がファイナルまで来られたのは、支えてくださった多くの方々と大切なファンの皆さんのおかげだと思っています。これからは恩返しする気持ちで、最後まで全力を尽くし、今回こそデビューという夢を必ずかなえます！
■ユン・ソヨン
たくさんの失敗や挫折を経験しながらも、いつかは今のようにステージで愛される日が来ると信じて耐えてきました。つらい過程もありましたが、ファイナルまで来られて本当に幸せでした。これからも皆さんからいただく愛と応援に、それ以上の形で恩返しできるアーティストになります。ありがとうございます。
