KEY TO LIT井上瑞稀＆中村嶺亜、横浜クリスマスロケ “常連”猪狩蒼弥にライバル心
ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀と中村嶺亜が、13日放送の日本テレビ系『シューイチ』（前5：55〜前9：25）に出演する。
【番組カット】食レポに挑戦！緊張感ただよう中村嶺亜＆井上瑞稀
同番組レギュラーコーナー「シューイチプレミアム」では、クリスマスも間近となった13日と20日の2週にわたって、井上と中村が、ぼる塾・田辺智加と横浜のクリスマススポットを巡る企画を放送する。
13日の放送では、横浜クリスマススポットの大定番ともいえる「横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケット」へ。昨年はおよそ124万人が来場したという横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットに足を踏み入れた一行は、早速会場のシンボルに圧倒される。また、クリスマスマーケット内のグルメも堪能。井上と中村は、同じKEY TO LITのメンバーで同番組ロケ常連の猪狩蒼弥にライバル心を燃やす。「きょうのロケにかかってるぞ！頑張ろう！」と意気込み、食レポに挑戦する。
3人は、飲食や物販などおよそ60の店が軒を連ねるクリスマスマーケット内のクリスマス雑貨プレゼント交換にチャレンジする。交換前の井上、中村、田辺は自身が選んだプレゼントに自信満々の様子。3人が選んだそれぞれの個性が光るプレゼントも見どころとなる。
20日は、クリスマスのこの季節に行きたいきらびやかな横浜のイルミネーションや「新三大夜景都市」ともいわれる横浜の夜景を巡る。
