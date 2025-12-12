『ハイスクール！奇面組』39年ぶり新作アニメのPV解禁 主題歌＆豪華な追加キャスト13人発表
テレビアニメ『ハイスクール！奇面組』39年ぶりとなる完全新作アニメ（フジテレビで来年1月9日放送）のメインビジュアル＆PV、追加キャスト・主題歌情報が公開された。オープニング・テーマはBREIMEN「ファンキースパイス feat.TOMOO」、エンディング・テーマは離婚伝説「ステキッ！！」に決定した。
【画像】クセ強い！堀江由衣・日笠陽子ら13人が演じる『奇面組』キャラ設定画
追加キャラクター＆キャストは、零の小学校時代の同級生である春曲鈍を鳥海浩輔、一応中学での零たちの担任・伊狩増代を日笠陽子、零たちが進学した高校での担任・若人蘭を堀江由衣、高校での副担任となる事代作吾を杉田智和が担当。その他教師陣として、石砂拓真を小西克幸、色音好を速水奨、また高校時代のクラスメイトとして、真実一郎を今井文也、二階胴面一を榎木淳弥、織田魔利を愛美、物月珠美を石川由依、さらに一堂家の面々として、父・啄石を上田燿司、妹・霧を中村カンナ、飼い犬・ラッシーを岡田雄樹が演じる。
『ハイスクール！奇面組』は、ブサイクであることを個性ととらえ、「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、主人公の一堂零たち個性豊かな5人組集団「奇面組」が活躍する学園コメディー。1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社）で『３年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの高校進学に伴い1982年〜87年にかけて『ハイスクール！奇面組』に改題して連載された漫画が原作。1985〜1987年にかけてテレビアニメが放送、1986年にはアニメ映画化されるなど斬新な内容で人気となり、一大ブームを巻き起こした。
新作アニメは、フジテレビ系のノイタミナ枠（毎週金曜23：30〜）で2026年1月より放送され、奇面組の一堂零役を関智一、冷越豪役を武内駿輔、出瀬潔役を松岡禎丞、大間仁役を小林千晃、物星大役を戸谷菊之介、クラスメイトでヒロインの河川唯役を白石晴香、宇留千絵役を長谷川育美が務める。
また、制作はアニメーションスタジオ・セブンが担当。監督は、映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』や、Perfume、星野源、藤井風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛けた関和亮が務め、アニメーションの監督に初めて挑戦する。
