氷川きよし『THE FIRST TAKE』初登場で「きよしのズンドコ節」披露 同チャンネル初の演歌曲に
氷川きよしが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場することが発表された。パフォーマンスするのは代表曲「きよしのズンドコ節」。12日午後10時にプレミア公開される。
【動画】氷川きよし『THE FIRST TAKE』初登場！「きよしのズンドコ節」パフォーマンス映像
今回のパフォーマンスは、『THE FIRST TAKE』初の演歌曲にもなる。世代を超え老若男女に愛されてきた同曲が、コーラスを交え明るく元気な一発撮りにて収録されている。
■氷川きよし コメント
演歌の良さは、この日本に生まれて、日本語をすごく大事に歌っていて、詞の行間にいろんな気持ちが込められていて、
ストレートに気持ちを言わないところの良さがあるというか、奥ゆかしさというか、そういったところが演歌の魅力ですね。
リリースから20年経った「きよしのズンドコ節」は、発売した当初よりも年月が経てば経つほど味わい深くなっていて、本当に素敵な曲だなと感じています。
