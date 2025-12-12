『刃牙道』宮本武蔵役に内田直哉 起用に喜び「この歳になってまだ可能性」
アニメ『刃牙』シリーズの新作ア『刃牙道』（Netflixで2026年に世界独占配信）の追加キャストが発表された。新章の相手となる伝説の剣豪・宮本武蔵役は内田直哉が担当する。
【画像】刃牙ビビる！戦闘モードの宮本武蔵 公開された場面カット
究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛をほしいままにしてきた“伝説の剣豪”宮本武蔵を演じる内田は「この度、大好きなアニメ「刃牙」シリーズの最新作『刃牙道』にて宮本武蔵の大役を頂きました。この歳になってまだ可能性を引き出して頂ける機会を得た事に、関係者の皆様には大変感謝致します。幼少の頃よりチャンバラ遊びで育った私にとって伝説の剣豪役とはこの上ない喜びです。島崎君、またその他の出演者の方々と切磋琢磨し精一杯演じさせて頂きます。「刃牙」シリーズファンの皆様に今まで以上に喜び楽しんで頂ける事を只々祈るばかりでございます」と喜びのコメントを寄せた。
『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された原作者・板垣恵介による同名コミックが原作。“地上最強の親子喧嘩”が終結したあとの物語が描かれている。
地上最強の親子喧嘩を終え、無味乾燥な日常を過ごしていた刃牙たちだが、強き者に焦がれる徳川光成による“神に背く”空前の大実験により、日常は一変することに。解禁された映像では、「地上最強の親子喧嘩を経て、漢たちは退屈していた」というナレーションとともに、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら猛者の姿が矢継ぎ早に映し出されていく。
退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に姿を現すのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。宮本武蔵の亡骸からクローンが作り出され、現代へ降臨した宮本武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへと襲いかかる。果たして、最強の地下闘技場戦士 vs 伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない異種格闘技戦の行方が描かれる。
