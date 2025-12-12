µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡Ö¤µ¡¢£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡Ä¾Ð¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÊÖ¿®¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ºÇ¶¯½÷²¦¤Î¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Î£´Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¤Ë¡¡¹ë²Ú¥é¥¦¥ó¥ÉÊó¹ð
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤Þ¤¿¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡¼¡×¤Èµ¤·¡¢ºå¿À¡¦ÌîÂ¼¹îÂ§¥³¡¼¥Á¡¢¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸ÞÎØ£³Ï¢ÇÆ½÷²¦¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤È¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¡¢£´¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤ÏµÈÅÄ¤¬¡Ö¥Þ¡¼·¯¤Î£´Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤¬¹²¤Æ¤Æ¡Ö¤µ¡¢£³Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¡Ä¾Ð¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£