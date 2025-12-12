¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤¢¤¹ºÇ½ª²ó¡ª¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëFull Ver.²ò¶Ø¡¡»³²¼Âçµ±¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁíÀª48¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡ËºÇ½ªÂè11ÏÃ¡ÊÄÌ»»170ÏÃ¡Ë¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢9Ç¯8¥ö·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ºÇ½ª²óÊüÁ÷Á°Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÎÐÃ«½Ðµ×¡È¥Ç¥¯¡É¡Û¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¯¤È¤½¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È20¿Í¡¢Ã´Ç¤¤ÎÁêß·¾ÃÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÊ¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¡É¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¡¢ÁíÀª23¿Í¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢¡ÈºÇ½ª²ó¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÁíÀª48¿Í¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡ÚPLUS ULTRA¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Û¤¬¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¤ò±é¤¸¤¿»³²¼Âçµ±¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ËÙ±ÛÀèÀ¸¤¬º²¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Ë¿´¿Ì¤ï¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¡¢³§ÆÏ¤±¤¿¤¤!!¤È¤¤¤¦¡¢´Ø·¸¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Î¥ï¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¤ÎÁÛ¤¤¤¬½¸¤Þ¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ç¥¯¤¬¡¢³§¤¬¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤ÙÂ³¤±¤ëºÇ¹â¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢ËÍ¤âÈà¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤³§¤È¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1´ü¤«¤éÀ©ºî¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹ºê·ò»ÊÁí´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ëè½µ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤äÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î·ìÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»ëÄ°¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!¡×¤È¡¢Ç®¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¹13Æü¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ12¤Î±Ç²è´Û¤ÇºÇ½ª²ó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾å±Ç¤ò´Þ¤àFINAL SEASONÁ´11ÏÃ¤Î°ìµó¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙULTRA SCREENING¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç8¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Ñ¡¼¥È¤Î°ìÉô¤¬¡¢YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»³²¼¡¢²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë¡¢º´ÁÒ°½²»¡ÊÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¡Ë¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡ÊÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÈ¬É´ËüÉ´Ìò¡Ë¡¢È«ÃæÍ´¡Ê¾åÌÄÅÅµ¤Ìò¡Ë¡¢»°Âð·òÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ÈÌò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆâ»³¹·µ±¡Ê»àÊÁÌÚÄ¤Ìò¡Ë¡£Âè1´ü¤«¤é¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¿Ø¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£ÇÛ¿®»þ´Ö¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î¸á¸å5»þ20Ê¬º¢¤«¤é¸á¸å5»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¸å¤Î¸á¸å6»þ30Ê¬º¢¤«¤é¸á¸å7»þ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2014Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£16Ç¯¤ÎÂè1´ü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂè7´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈFINAL SEASON¡É¤ÏÄÌ»»8´üÌÜ¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¡¦»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë
¡¦²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë
¡¦º´ÁÒ°½²»¡ÊÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¡Ë
¡¦ÀÐÀî³¦¿Í¡ÊÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡Ë
¡¦³áÍµµ®¡Ê¹ì¾ÇÅàÌò¡Ë
¡¦ÍªÌÚÊË¡Ê³¿¿áÇß±«Ìò¡Ë
¡¦¹¶¶ÎÃ¡ÊÊöÅÄ¼ÂÌò¡Ë
¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù¡ÊÀÚÅç±Ô»ùÏºÌò¡Ë
¡¦°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÈ¬É´ËüÉ´Ìò¡Ë
¡¦ºÙÃ«²ÂÀµ¡Ê¾ï°ÇÆ§±¢Ìò¡Ë
¡¦È«ÃæÍ´¡Ê¾åÌÄÅÅµ¤Ìò¡Ë
¡¦·¬Ìî¹¸Êå¡ÊÀÄ»³Í¥²íÌò¡Ë
¡¦¿¿Æ²·½¡Ê¼ªÏº¶Á¹áÌò¡Ë
¡¦´îÂ¿Â¼±ÑÍü¡Ê°²¸Í»°ÆàÌò¡Ë
¡¦À¾ÅÄ²í°ì¡Ê¾ã»ÒÌÜÂ¢Ìò¡Ë
¡¦»°¹¥¹¸Í´¡ÊÈøÇò±îÉ×Ìò¡Ë
¡¦¸ÅÅçÀ¶¹§¡ÊÀ¥Ï¤ÈÏÂÀÌò¡Ë
¡¦Ì¾ÄÍ²Â¿¥¡ÊÍÕ±£Æ©Ìò¡Ë
¡¦ÆàÎÉÅ°¡Êº½Æ£ÎÏÆ»Ìò¡Ë
¡¦±ÊÄÍÂóÇÏ¡Ê¸ýÅÄ¹Ã»ÊÌò¡Ë
¡¦±©Â¿Ìî¾Ä¡Ê¿´Áà¿Í»ÈÌò¡Ë
¡¦¿·³ÀÃ®½õ¡ÊÄÌ·Á¥ß¥ê¥ªÌò¡Ë
¡¦¾åÂ¼Í´æÆ¡ÊÅ·¶ô´ÄÌò¡Ë
¡¦°ÂÌî´õÀ¤Çµ¡ÊÇÈÆ°¤Í¤¸¤ìÌò¡Ë
¡¦Å·ºêÞæÊ¿¡ÊÊª´ÖÇ«¿ÍÌò¡Ë¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤
¡¦»°Âð·òÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ÈÌò¡Ë
¡¦¿ÛË¬Éô½ç°ì¡ÊÁêß·¾ÃÂÀÌò¡Ë
¡¦µÈÌîÍµ¹Ô¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯Ìò¡Ë
¡¦°ðÅÄÅ°¡Ê¥¨¥ó¥Ç¥ô¥¡¡¼Ìò¡Ë
¡¦ÃæÂ¼Íª°ì¡Ê¥Û¡¼¥¯¥¹Ìò¡Ë
¡¦ÎÐÀî¸÷¡Ê¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥ÈÌò¡Ë
¡¦³ù´£·òÂÀ¡Ê¥¨¥Ã¥¸¥·¥ç¥Ã¥ÈÌò¡Ë
¡¦ÌÚ²¼¼Ó²Ú¡Ê¥ß¥ë¥³Ìò¡Ë
¡¦ÅÏÊÕÌÀÇµ¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÌò¡¿ÎÐÃ«½Ðµ×(ÍÄ¾¯´ü)Ìò¡Ë
¡¦Æâ»³¹·µ±¡Ê»àÊÁÌÚÄ¤Ìò¡Ë
¡¦ÂçÄÍÌÀÉ×¡Ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥óÌò¡Ë
¡¦²¼Ìî¹É¡Êè¸ÈûÌò¡Ë
¡¦Ê¡Ô¤ÈþÎ¤¡Ê¥È¥¬¥Ò¥ß¥³Ìò¡Ë
¡¦´äºêÎ»¡Ê¥¹¥Ô¥Ê¡¼Ìò¡Ë
¡¦±óÆ£ÂçÃÒ¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹Ìò¡Ë
¡¦ºÇ¾å»ÌÀ¸¡ÊMr.¥³¥ó¥×¥ì¥¹Ìò¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¡¦Ä¹ºê·ò»Ê¡Ê¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ÛÂè1¡ÁÂè3´ü´ÆÆÄ¡¦Âè7´ü¡¢FINAL SEASONÁí´ÆÆÄ¡¿¡Ú·à¾ìÈÇ¡ÛÂè1ÃÆ¡ÁÂè3ÃÆ´ÆÆÄ¡¦Âè4ÃÆ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
¡¦Ãæ»³Æà½ïÈþ¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè7´ü¡¦FINAL SEASON´ÆÆÄ¡Ë
¡¦¹õÅÄÍÎ²ð¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡Ë
¡¦ÇÏ±Û²ÅÉ§¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¡¦¾®ÅÄÅèÆ·¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
¡¦ÎÓ¤æ¤¦¤¡Ê²»³Ú¡Ë
¡¦»°´Ö²íÊ¸¡Ê²»¶Á´ÆÆÄ¡Ë
