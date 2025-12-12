¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÊÒ²¬Âç°é¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤òÇË¤ê1°Ì¡¡ºÇ½ªÍ½Áª²ñºÇ½ªÆü
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÍ½Áª²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î12Æü¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡ÀéÍÕ°Ð¶ùGC¡á7319¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È7ÂÇº¹¤Î2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤ÎÊÒ²¬Âç°é¡Ê37¡áKochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤¬ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡Ê22¡áÁáÂç¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¡¢1°Ì¤È¤Ê¤êÍèµ¨¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯ÆüËÜ¥¢¥ÞÇÆ¼Ô¤ÎÃæÌî¤¬2°Ì¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÅò¸¶¸÷¡Ê22¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬11¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3°Ì¡£´ä°æÎ¼Ëá¡Ê40¡á¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥±¡¼¡Ë¤¬10¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¡£¿¢ÃÝÍ¦ÂÀ¡Ê30¡á¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼6¾¡¤Î¶áÆ£ÃÒ¹°¡Ê48¡á»°¹Ã¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ë¤Ï19°Ì¡£¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤Î»þ¾¾¸»Â¢¡Ê32¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤Ï43°Ì¤À¤Ã¤¿¡£