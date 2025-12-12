俳優の松山ケンイチ（４０）が１２日、都内でＮＨＫドラマ１０「テミスの不確かな法廷」（１月６日スタート、火曜、後１０・００）の取材会に共演する鳴海唯（２７）、遠藤憲一（６４）と登場した。

松山はＡＳＤ（自閉スペクトラム症）とＡＤＨＤ（注意欠如多動症）を抱える裁判官・安藤清春役。専門用語が飛び交う作品だけに、取材会ではそれぞれせりふ覚えの仕方についての話題に。松山は「僕はノートに書いて覚えるんです。大河ドラマ『平清盛』（１２年）の時からずっと続けています。書くと半分くらいは覚えますね」。撮影現場にも自筆のノートを持ち込んでいるといい「台本を読むと５分で眠くなる病なので笑。なので新しくノートを準備しないといけないようになってしまった」と語った。

弁護士役の鳴海は「私はわりとシンプルで。音読と自分の声を録音して、外ではイヤホンを聞きながら。耳と自分の口で覚えている感じ」。判事役の遠藤は「俺は１回目を読んだ時に、まず内容が理解できないので。２〜３回読んでやっと理解できる。あとは自分のところをぶつぶつ繰り返しながら」と三者三様の舞台裏を明かしていた。