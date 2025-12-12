¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡×¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ½Ð¾ì·èÄê¡Ä¶ìÆñ¤Ä¤Å¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö´¶ÎÞ¡×¤È¤Þ¤é¤º
¡¡12·î11Æü¡¢¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ò6¡Ý5¤ÇÇË¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢8Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙ¤á¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤Ï¡¢¡Ö16Ç¯¤Ö¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¿ôÃÊÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ÇËÜÈÖ¤ËÄ©¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿´¶¤òÏ³¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¶ìÆñ¤ÎËö¤Ë¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯2ÅÙ¤á¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¥µ¡¼¥É¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï¡¢¡Ö¸ÞÎØ¤Îµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê³«Ëë¤«¤é·ç¾ì¡£¤½¤Î¸å¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍ½Áª5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¥½¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¸ÞÎØ¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¸ÞÎØ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èá´ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¾ïÏ¤¹âÅù³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾®Ìî»û¤È¤È¤â¤Ë17ºÐ¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ËÄ©Àï¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥àÄ¹Ìî¤ËÇÔ¤ì¤Æ½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¶ìÆñ¤ÎÆ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¢¥½¥Á¡¢Ê¿¾»¡¢¤½¤·¤ÆËÌµþ¤ÈÄ©¤ßÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ñÆâ¤ÎÆñÅ¨¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬Ê¿¾»¤ÇÆ¼¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âµÈÂ¼¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âµÈÂ¼¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢5ÅÙ¤á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤À¡£µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¤Ä¤é¤¤»þ´ü¤â°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿å«¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸Ø¤ê¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶á¹¾Ã«¡¢¾®Ìî»û¡¢µÈÂ¼¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î ¡È¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡É ¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤â¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤òÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éË«¤á¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢2021Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ËÇÔÂà¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à³èÌäÂê¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÃù¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤´ü´Ö¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÊç¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡¢º£²ó¤Î²÷µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶¥µ»ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Çò°æ°ì¹¬»á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇò°æ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿»ØÆ³¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð´îÅÜ°¥³Ú¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çò°æ»á¤¬»ØÆ³¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È¤Î»î¹çÃæ¤Î»Ø¼¨¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂç²»ÎÌ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÙ·ÆÃæ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¡ØÁ´ÉôÊ¹¤³¤¨¤Æ¤ë¤è¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤â¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸ÞÎØ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥é¥Î¤ÎÊý³Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁ´°÷¤ÇµÝÌð¤ò¼Í¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö³Í¤ë¤¾¶â¥á¥À¥ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡£