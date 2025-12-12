¥É·³²ò¸Û¤«¤éÈ¾Ç¯¡ÄÉñ¤¤¹þ¤ó¤ÀÏ¯Êó¡Ö¤¦¤ï¤¡Å·»È¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡¡½ËÊ¡Â³¡¹¡Ö²ñ¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×
º£Ç¯5·î¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼É×ºÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëº£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼³°Ìî¼ê¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ºÊ¥á¥¢¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶¦Æ±Åê¹Æ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤ï¤¡Å·»È¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÂ³¡¹¤È½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥³¥¢¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤È¡¢12·î1Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊ¸ÌÌ¤Ç¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹OB¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¤ÎºÊ¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¤Î¥³¡¼¥È¥Ë¡¼É×¿Í¤â¡Ö²ñ¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ÎKT¡×¤È´î¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂ³¡¹¤È½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤ï¤¡Å·»È¡£¥Æ¥¤¥é¡¼É×ºÊ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Ì¾Á°¡×
¡Ö¥Þ¥Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤Å·»È¥Ù¥¤¥Ù¡¼¡×
¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!!¤¦¤ì¤·¤¤!!!¡×
¡¡35ºÐ¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï2016Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2020Ç¯¤Èºòµ¨¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¡£¤¿¤Àº£µ¨¤Ï28»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.200¤È¤¤¤¦ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤®¡¢5·î18Æü¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢30»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.179¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë