よってらっしゃい、みてらっしゃい、「闇芝居」の時間ダヨ…。

深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた昭和レトロなホラーアニメ「闇芝居」。新シリーズとなる「闇芝居 十六期」が、2026年1月11日（日）からテレ東にて放送されることが決定しました。

「闇芝居」 とは…

身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼んだアニメ「闇芝居」。以来、毎回異なるテーマで期を重ね、2025年7月には “残”の一文字から想起されるエピソードで綴る 十五期 が放送されました。

そして、2026年1月、“結”にまつわる都市伝説をお届けする 「闇芝居 十六期」 の放送が決定しました。

©YAM

©YAM

©YAM

©YAM

©YAM

©YAM

津田寛治 が紙芝居屋の“おじさん”役で 十六期続けての出演決定！！

声の出演は、十六期続けて紙芝居屋の“おじさん”を演じる 津田寛治 。変幻自在の怪演で、一期から変わらぬ独自の世界観を演出。視聴者の皆様を、かつてない恐怖の世界へと誘います。

©YAM

そして、テレビや映画、舞台で活躍する俳優陣から 平野良、星野勇太、清水優、土屋咲登子、大石ともこ、須釜倫太郎、岡田宇杏、和田依來、アーティストの 小泉よう といったバラエティーに富んだキャストが参加します。追加出演者については、公式SNS等での続報を楽しみにお待ちください。

キャストの 平野良、星野勇太 からコメントが到着！！

≪平野良 コメント≫

こんなご長寿な作品に携わらせていただけて光栄です。と言いましても私はほぼほぼ「タロちゃん」の一本槍で参加させていただいているだけなのですが。。 もう１0年以上も経つなんてにわかには信じられないくらい、最初の収録時のことをありありと思い出せます。だからなのか、今期のタロちゃんもなんの違和感もなくスルッと演じられました笑 ここまで来ると私がタロちゃんを演じているのか、タロちゃんのバーターで私が出られているのかわからないくらいです。 私は二期から参加させていただいていますが、最初は紙芝居風という今までにやったことがない形に、なんとも言えないゾワゾワゾクゾクする気持ちが蠢く世界観に戸惑ったと記憶しています。 しかしながらそのカラーこそがここまで愛される所以なのだと思います。 ぜひ今期も「よってらっしゃい、見てらっしゃい」。

©YAM

≪星野勇太 コメント≫

星野勇太です。 いつもご視聴ありがとうございます。 十一期から参加させていただき、様々な登場人物を演じております。一話完結のお話が多いので、基本的には毎話違う登場人物を演じるのですが、そんな中で僕が継続して演じているのが大原くんです。彼との出会いは十二期。まさかここまでの付き合いになるとは驚きです。彼の登場回がやってくるたびに嬉しい気持ちになるのと同時に、彼とはいつまでの付き合いになるのだろうかと不安になります。いつどんな不運が起こるか分からないのが闇芝居ですから。ぜひ視聴者の皆さまも大原くんの今後に注目していただけましたら幸いです。 そしてもう一つ気になることがあります、それはタロちゃんです。タロちゃん、率直に怖い…。大原くんとだけは出会わないでほしい。そう願っています。「闇芝居 十六期」もお楽しみください。





©YAM







ホラーに造詣が深いクリエイター陣が再結集！！

脚本は、闇芝居シリーズを数多く手掛けてきた 熊本浩武、佐々木充郭、石上加奈子 が担当します。

作画は、竹谷和真、海老原優、日暮桃花、にしやまひろし＆りえ、飯塚貴士、テレビ東京の 山川典夫 らが担当します。

演出は、前シリーズから引き続き 船田晃 が担当します。

≪プロデューサー＆作画 山川典夫（テレビ東京アニメ局） コメント≫

信じ難いことかもしれませんが、なんと十六期です。長きにわたり番組を支えてくださったキャスト、スタッフ、視聴者の皆様には感謝しかありません。そして、今期のテーマは「結」です。果たしてどのような結末を迎えるのか…どうぞご期待ください。また、十六期にして初めてオープニングの作画も担当しました。紙芝居屋の怪しい声が、皆様の心の奥深くまで届きますように。

©YAM

エンディングテーマは、yosugala の新曲 「マスカレイドナイト」 に決定！！ 汐見まとい からコメントが到着！！

エンディングテーマは、先日鮮烈なメジャーデビューを果たした yosugala の新曲 「マスカレイドナイト」 に決定しました。叙情的かつ力強いパフォーマンスでライブシーンを賑わせている yosugala の激しいロックサウンドが、闇夜の静寂を破り、「闇芝居」と共鳴します。

≪汐見まとい（yosugala） コメント≫

｢闇芝居｣は自分が中高生の頃から知っているアニメ作品なので、今回こうしてエンディングテーマを担当させて頂けること、とても光栄に思います。今回提供させていただいた楽曲｢マスカレイドナイト｣は普段のyosugalaよりちょっぴりダークでアグレッシブな楽曲となっています。私たちの音楽で｢闇芝居｣のミステリアスな世界観に彩りを添えられたら嬉しいです！是非ご期待ください。

YouTube「闇芝居チャンネル」 にて 同時視聴による一体感で盛り上がる ライブ配信を実施中！！

チャンネル登録者数が12万人を突破したYouTube「闇芝居チャンネル」では、一～十五期、スピンオフ作品、配信オリジナル作品等をランダムに不定期で配信しています。同時視聴による一体感を生み、チャット欄で盛り上がれるYouTubeライブ配信も、1年半以上継続して実施中です。十六期の予習として是非ともご覧ください。

また、十六期の放送決定を記念して作られるオリジナル映像（おじさんダンス動画）をYouTube「闇芝居チャンネル」をはじめ、 XやTikTokの公式アカウント にて配信する予定です。歌って、踊って、どうぞお楽しみください。

©YAM

YouTube「闇芝居チャンネル」 https://www.youtube.com/@yamishibai_ch

X公式アカウント https://x.com/yamishibai_TX

TikTok公式アカウント https://www.tiktok.com/@yamishibai_tx

≪番組概要≫

【タイトル】 「闇芝居 十六期」

【放送日時】 2026年1月11日（日）深夜から放送開始

【放送局】 テレビ東京



【出演者】 津田寛治



平野良

星野勇太



清水優

土屋咲登子

大石ともこ

小泉よう（雨模様のソラリス）

須釜倫太郎

岡田宇杏

和田依來

他



【スタッフ】 プロデューサー 山川典夫 岩粼拓矢 船田晃

演出 船田晃

脚本 熊本浩武 佐々木充郭 石上加奈子

作画 竹谷和真 海老原優 日暮桃花 にしやまひろし＆りえ 飯塚貴士 山川典夫 他

絵コンテ 武藤聖馬 吉川兆二 竹谷和真

【エンディングテーマ】 yosugala 「マスカレイドナイト」 （TOY'S FACOTRY）

【制作協力】 ILCASHIPS LEON STUDIO

【制作】 ILCA

【製作】 「闇芝居」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai16/

【公式X】 https://x.com/yamishibai_TX

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@yamishibai_tx

【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@yamishibai_ch