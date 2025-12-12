LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビ「OLED C5M」シリーズを、販路限定モデルとして2025年12月中旬より順次発売します。ラインナップは48型／55型／65型／77型の4モデル。

「OLED C5M」

記事のポイント 映像を補正する「Precision Picture Pro」などの機能をLGテレビ25年モデルとして初搭載。AIを活用した画質や音質のパーソナライゼーション機能も備え、好みや環境に合わせて自在にカスタマイズできます。

「OLED C5M」シリーズは、有機ELだからこそ実現可能な黒の深さと忠実な色表現はもちろん、独自のリアルタイムAIプロセッサーにより、コンテンツに合わせて最適な映像とサウンドを提案する「AI映像プロ」と「AIサウンドプロ」などが利用可能。

テレビの画質調整に詳しくない方でも、簡単に自分好みの画質と音声に設定できる「パーソナルピクチャーウィザード」や「パーソナルサウンドウィザード」など、AIを活用したパーソナライゼーションに対応しています。

さらに、「OLED C5M」シリーズは、映像のホワイト領域だけを検出してよりフレッシュで明るく見えるよう補正する「Precision Picture Pro」と、映像の臨場感はそのままに会話をより聞き取りやすく補正する「Precision Sound Pro」をLGテレビ25年モデルとして初搭載し、コンテンツを美しく鮮明に、音声は豊かに聞きやすく届ける機能が満載です。

そのほかにも、LG独自OSの「webOS」を採用しており、ユーザーの“観たい”に応える幅広いジャンルのストリーミングコンテンツを視聴可能。

さらに、有機ELテレビだからこそ実現可能な、迫力ある高画質と応答速度0.1msによる高速なゲーム体験も魅力で、画面の切り替えが速いシーンでも残像感が少なく、スピード感あふれるゲーム映像もクリアな表示で楽しめます。

品番型価格（予想実売価格・税込）発売予定日OLED77C5MJA77オープン（67万2000円前後）2026年1月より順次OLED65C5MJA65オープン（45万2000円前後）2026年1月より順次OLED55C5MJA55オープン（31万8000円前後）2025年12月より順次OLED48C5MJA48オープン（27万5000円前後）2026年1月より順次

LGエレクトロニクス・ジャパン 「OLED C5M」 発売日：2025年12月中旬より順次 オープンプライス

