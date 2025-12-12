「関コレ」第2弾出演者解禁 アーティスト3組のライブも決定【関西コレクション2026 S/S】
【モデルプレス＝2025/12/12】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催。この度、第2弾出演者が発表された。
【写真】話題の芸能人集結「関コレ」第1弾発表出演者
路上ライブがSNSでバズりメジャーデビューし、「Walking with you」や「ツキミソウ」など代表曲3曲が累計再生回数3億回を突破、全国アリーナツアーを実施するなど、勢いを見せる関西出身の人気ロックバンド・Novelbrightが5年ぶりに再来。NMB48の1期生で初代キャプテンを務めた「さや姉」こと山本彩は、ソロデビュー10周年を迎える節目の年に、関コレでライブを披露する。2025年8月に関コレに初出演し、代表曲「アイドルライフスターターパック」などを披露、同月に初の日本武道館公演も行ったiLiFE！は、パワーアップして2度目の登場。さらに、あいす、虹羽みに、若葉のあはモデルとしてもランウェイに登場する。
次世代を担うネクストブレイクアーティストとして、2024年6月にデビューしたAdoプロデュースの「レトロホラー」をコンセプトとする女性アイドルグループ・ファントムシータは、今回初登場。メンバーの美雨、もなは、モデル出演も決定している。さらに、2025年の日本レコード大賞「新人賞」を受賞した秋元康氏プロデュースによる昭和歌謡・ポップスのリバイバルを掲げ、3000人超の中から選ばれた平均年齢36歳の昭和歌謡グループSHOW−WA＆MATSURIも初ライブが決定した。
さらに、新進気鋭の9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSから、アクロバットなパフォーマンスを特技とし、自身のプロデュースブランドを立ち上げるなど多彩な一面を持つ岡本聖哉と、高いダンススキルやラップでファンを魅了する高尾楓弥が登場。ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」や映画「遺書、公開。」など話題作に出演し、女優やモデルとして活躍する青島心も出演する。
そして、2025年に日向坂46を卒業し、現在モデルや女優、ブランドプロデュースなど多岐にわたり活躍する佐々木美玲も登場。そのほか、2025年に第1子が生まれ話題のモデルのみゆみゆと、登録者数280万人超えの2人組人気YouTuber・音楽ユニットであるばんばんざいのぎしは、夫婦そろって出演、ABEMAの人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」で若者からの注目を集める藤田みあや、人気インフルエンサー“おさき”の弟でもある今井暖大も出演が決定し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、田久保夏鈴、ティファニー絵里菜、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、YuHyewon andmore
GUEST：あいす(iLiFE!)、今井暖大、岡本聖哉(BUDDiiS)、金子みゆ、Kirari、ぎし、konon、虹羽みに(iLiFE!)、翔、杉本琢弥、高尾楓弥(BUDDiiS) 、ハンチ、藤田みあ、美雨(ファントムシータ)、もな(ファントムシータ)、森脇梨々夏、MON7A、若葉のあ(iLiFE!) and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、YUMEKI and more
ARTIST：iLiFE!、Novelbright 、山本彩 and more
CREATOR：一生友子、えみ姉、しなこ、ちょき、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more
NEXT BREAK ARTIST：SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ andmore
MC：朝日奈央 and more
◆「関コレ」第2弾出演者発表
◆「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」開催概要
