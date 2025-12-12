＝LOVE大谷映美里、スラリ美脚輝くミニ丈ドレスコートに反響続々「令和の紗絵子さん」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2025/12/12】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月11日、自身のInstagramを更新。ピンクのドレスコートを着用した姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「天使」美脚際立つミニ丈コート姿
大谷は、東京丸の内のイルミネーションを背景にした写真を投稿し「さえこさんに憧れる平成生まれなので、ピンクのコートを着てチョコのパフェを食べに行きました」とフジテレビ系ドラマ「失恋ショコラティエ」（2014年）に登場するキャラクター・紗絵子（石原さとみ）の名前を挙げた。紗絵子を連想させるピンクのミニ丈ドレスコートを着用し、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿には「理想のスタイル」「クリスマスの天使」「息するの忘れるほど可愛い」「ピンク色最高に似合う」「令和の紗絵子さん登場」「ただただ可愛すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
