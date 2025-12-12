低身長さんも感動……！！【ニトリのN+】冬服はこれ買いたい！ 大人の最新プチプラ服って？

「151cmでも、サイズ感ピッタリ！」──ニトリ生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】は、「お、ねだん以上。」な見た目・機能性だけでなく、幅広い体型に対応したデザインが魅力！ 今回は、低身長さんでも素敵に着られるコーディネートを発信しているmanaさんにN+の新作をレビューしてもらいました。「これは低身長さんにもオススメしたい」と太鼓判のアイテムとは？

※本記事は、【N+】提供／FTN編集部制作による記事広告です。

カジュアル苦手さんにもオススメ！

フレンチダウンボリューム襟コート \7,990（創業祭値下げ価格）／ヘアリーヤーンフェアアイル柄ニットプルオーバー \3,990／ラメデニムパンツ \3,192（ショート丈・レギュラー丈） ※着用サイズ：コートSサイズ、ニットMサイズ、デニムパンツSサイズのショート丈

『小柄さんに推したいコート！』とダウンコートの感想を教えてくれたmanaさん。

身長151cmという小柄なスタイルながらも、バランスのとれたコーディネートが人気のmanaさんですが、N+の洋服はどう──？

『フレンチダウンが使用されている本格的なアウターですが、お値段は1万円以下。とってもビックリ！ 手に取りやすい価格ですが、ペラペラな感じではなく、しっかりと暖かい。さらに着心地がとっても良くて、軽いしニットを重ねてもキツくない』と驚きの様子。

『小柄さんはコートの丈や肩幅が合わないことも。でも、このコートはサイズ感ぴったり。しかも、着膨れすることもないので、すごく良く考えられているデザインだなと思いました』とのこと。

デニムは、Sサイズのショート丈をセレクト。

『パンツは、裾上げしてもらったりすることが多いのですが、このパンツならウエストサイズは変わらずに、裾だけ短め丈になっているので、低身長さんにもぴったり！ ラメ入りのアイテムなので、カジュアルすぎないのも素敵』と太鼓判。

売れてます！ N+の冬服は完売前にチェック！

ヘアリーヤーンフェアアイル柄ニットプルオーバー \3,990

『ニットも顔まわりが華やかになるデザイン。普段はキレイ目なスタイルが多いのですが、今回のアイテムならフェミニン要素も入っているので、とっても着やすかったです。カジュアルが得意でないって方にもオススメ』と教えてくれました。

冬のワントーンコーデ

リバーシブルフェイクファーキルティングコート \6,990（創業祭値下げ価格）／ノットラメニットプルオーバー \3,990／ピーチスキンエンボスプリーツスカート \3,990／フワフワチェックストール \2,990 ※着用サイズ：コートSサイズ、ニットMサイズ、スカートSサイズ

『ふわふわファーがとっても可愛い！ 肩のサイズもぴったり。いつもなかなかサイズが合わないので嬉しい』とお気に入りな様子。

『冬のワントーンコーデを作ってみました。もこもこしたアウターは、着膨れしがちですが、これはそんなことなく、コーディネートしやすかったです。とっても軽くて暖かいのもポイント』とのこと。

こちらのアウターは、リバーシブルで着ることもできる優れもの。オンオフや気分で使い分けて！

今年は防寒アウターの名作がいっぱい！ N+の冬服はココで勢ぞろい！

リバーシブルフェイクファーキルティングコート \6,990（創業祭値下げ価格）

『ニットは、トレンドのキラキラ感のあるアイテム。華やかさがあってコートを脱いでも、1枚で着映えして◎。スカートは、ウエストゴムでとっても楽ちんでした。シワにもなりにくくて、丈感もバッチリ！』

ノットラメニットプルオーバー \3,990

華やかな予定にピッタリ！

フェイクファーロングジレ \4,990／しっとり柔らかニットリブプルオーバー \2,990／花柄ギャザー切替えスカート \4,490／ミニポーチ付き2WAYバッグ \3,990 ※着用サイズ：ジレSサイズ、ニットSサイズ、スカートMサイズ

『柄スカートをメインに、大人のお出かけスタイルをイメージしてみました。普段は、大人に似合う柄を見つけるのが難しくて、なかなか柄物は着ないのですが、このアイテムはシックで合わせやすかったです。ボルドーカラーも入っているので、派手すぎず、でも華もあり大人のコーディネートに馴染みそう』とポイントを教えてくれました。

大人気のジレアウターはココで、完売前のチェックがマスト！

『ジレは華やかになるし、暖かいし、体型カバーもしてくれるので、低身長さんにオススメのアイテム。しかも、このジレは縦ラインをすらっと強調しつつ、顔周りにファーがあるので、目線は上にあがるデザイン。低身長さんにとってバランスがとりやすい最強アイテムかも』

『中に着たトップスは、ピチッとしすぎず着心地がとっても良かった！ すごく伸びて、脱ぎ着も楽で驚きました。手元にゴールドボタンがついているので、アウターから覗かせたりしても素敵』とのこと。

N+を着た感想は？

『S・M・Lとサイズの展開だけでなく、ロング丈・レギュラー丈・ショート丈と、丈のバリエーションがあるアイテムが多いのが魅力だと思いました。他のお店だと、Sサイズを選んでも丈を詰めてもらっていたので、丈のバリエーションがあるのは、低身長さんだけでなく、高身長さんも嬉しいはず』と感動した様子。

『カラーも豊富なので、お店でアイテムを選ぶ時もとっても楽しかったです！ 大人世代に似合うカラーが揃っているので、次はこのカラーに挑戦したいなとか、ワクワクしながらセレクトできました。どのカラーを選んでも、コーディネートに馴染みやすいアイテムばかりなので安心。オススメです』と絶賛。

1月5日（月）までは「ニトリ創業祭」も開催中！ 気になるアイテムをお得にゲットするチャンスです。ぜひニトリのN+で冬服のお買い物を楽しんで！

この冬ヒット作がいっぱいなのはなぜ！? いま人気上昇中のN+の魅力を確認するならこのページ！

mana：151cm・43歳・2児のママ。小柄さんにも似合う、コーディネート情報でファンから絶大な支持を集める大人インフルエンサー。大人可愛いスタイルでファッション業界からも注目を集めるファッションアイコンとして活躍中。

※【N+】は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※商品詳細表記のない靴および一部のバッグ、アクセサリーなどのファッション雑貨はモデル私物で構成しています。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

提供：株式会社Nプラス

制作：FTN編集部

photographer：Yuumi Hosoya