大人は『ロングブーツ』どう穿く？【GU】この冬、真似したい！「サマ見えコーデ」

この冬人気が再燃している“ロングブーツ”。大人が上手に取り入れるなら、どんなコーデがおすすめ？ 今回は【GU（ジーユー）】のロングブーツを使った、おしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。ブーツはストレッチ性があり、前後の切り替えとボリュームソールで、足元に抜け感とモードなニュアンスを添えてくれそうです。

レギパン合わせで細見え & 防寒のいいとこどり

【GU】「ウルトラストレッチコンビネーションロングブーツ + E」\3,990（税込・セール価格）

細身ながらもストレッチがきいたこのブーツは、レギンスパンツと好相性。脚のラインをすっきり見せつつ膝下まで覆ってくれます。レザー調素材を使っているので、カジュアルなレギパン合わせも大人っぽく引き締まるのがポイント。トップスにはボリュームニットを持ってくると、全身にメリハリが生まれ、モノトーンでも奥行きのあるコーデに仕上がります。

ミニボトムスをバランスよく仕上げるアイテムとしても◎

ミニ丈スカートやショートパンツのコーデに迷ったら、このロングブーツが頼れる存在に。タイツを合わせれば下半身の露出をカバーし、大人の着こなしにもマッチします。4.5cmのボリュームソールが、脚長効果ももたらしてくれそうです。ぜひ真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M