先月、ファッション雑誌『egg』はギャル界で今年流行した「egg流行語大賞」を発表。ラジオ番組でパーソナリティーをつとめるお笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」が、その内容について見解を述べた。

2025年に流行ったギャル用語とは？

☆☆☆☆

【ポイポイナイス〜】



元々は、配信界隈で流行したワード。ポイントを投げてくれた人に向けて使うそう。「ポイントを投げてくれた事に対してナイスなのか、“ポイポイ”って投げてくれたことにナイスなのか……」と悩んでいる花妃に対し、とんずは「ギャルに意味なんかないねん！」と一刀両断。「音とノリとテンポと空気があったらええねん」とギャル解説した。

はるかぜに告ぐ・花妃

【レート高い】



昨今流行している「シール交換文化」の復活から一気に広まったワード。「ラジカンガルー（ラジオ関西のキャラクター）のステッカーは？」と花妃。すかさず「いらーん！」と、とんずは言い放った。

はるかぜに告ぐ・とんず

【ほまに】



「本当に」を「ほんmoney（ホンマニー）」と展開し、さらに変化させた言葉である「ほまに」。とんずは「“ほ”とか“ま”って丸っこいからかわいいやん？」とギャルの感覚論を力説した。

【両手に男でーす】



恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』で出演した“おひな様”が使用したワード。とんず流にアレンジした場合、「両手に酒」「両手にカイロ」だとか。

☆☆☆☆



2026年はどんなギャル用語が流行るのか、今から楽しみである。



※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年12月2日放送回）