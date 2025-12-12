大阪・谷町六丁目に突如現れた、話題のクレープ店「ROLMON（ロルモン）」。まるでブーケのような華やかなガレットに、バリバリ×もちもちの新食感クレープ…そのどれもが“映え”だけじゃない本格派！堺の人気店が進化して、大阪市内に堂々オープンした注目の一軒です。

谷町六丁目の奥にひっそり佇む、ダークメルヘンな隠れ家クレープ店

大阪メトロ・谷町六丁目駅から南へ歩くこと数分。飲食店がいくつか連なる新築の建物の奥に、ひっそりと「ROLMON（ロルモン）谷町店」があります。

2025年8月にオープンしたばかりにも関わらず、SNSでは早くも話題沸騰中。堺市で人気を博した「ROLMON」の新展開として、ファンの間では待望の出店だったそう。1階は注文カウンターとキッチン、2階には思わず写真を撮りたくなるカフェスペースが広がります。

2階の雰囲気はまさに"ダークメルヘン"。黒を基調にした壁やアンティーク調のテーブル、グリーンの装飾がちょっぴりミステリアスで不思議な世界観を演出しています。童話の中に迷い込んだような、どこか現実離れした空間なのに、妙に落ち着くのが不思議です。

「ちょっと見つけにくい場所にあるかも…？」と思うかもしれませんが、そこもまた“隠れ家感”をくすぐるポイント。実際、堺店のときから「アクセスが良くなくても、お客さまはちゃんと見つけて来てくれる」と語るオーナーの自信にも納得です。堺の常連さんがわざわざ大阪市内まで足を運ぶほど、ファンの心を掴む魅力がこのお店には詰まっています。

食べ応え抜群なのに最後まで美味しい！素材にこだわる絶品クレープ＆ガレット

まるで芸術作品のようなクレープと、見た目もインパクト大な“ロール型”ガレットがROLMONの看板メニュー。まず驚いたのが、クレープの生地。流行の“バリバリ系”で、食べた瞬間のザクッという音がクセになるタイプ！

クレープは常時13種類ほどのラインアップに加えて、季節限定メニューも登場するので、リピーターを飽きさせません。今回選んだのは「パリモチあん抹茶クレープ」。

宇治抹茶100%の生地は厚めにパリッと焼き上げ、つぶあん・求肥・エスプーマでふんわり食感の純生クリームをぎゅっと巻き込んでいて、名前通り“パリ”と“モチ”の食感が共演。まさに和と洋のいいとこ取り。

そして今、SNSでも話題沸騰中なのが「ロール型ガレット」。一般的にはお皿に広げてナイフとフォークでいただくガレットですが、こちらでは紙スリーブでくるっと包まれ、ブーケのような華やかさ。しかも中身がすごい。

例えば「自家製ローストビーフのガレット」は、低温調理したローストビーフが6枚も入っていて、そこにトリュフの香るホワイトソース、自家製マスタード、たっぷりのマリネ野菜…。片手で持てるのに、食べても食べても終わらないボリューム感！これはもはや逆・写真詐欺（笑）。

しかもガレットの生地は蕎麦粉100%。その中でも特別に、そばの実の中心部分だけを使った粉を使用しているそうで、風味がまろやか。ソースやハーブの香りを邪魔せず引き立ててくれる、名脇役的存在です。

見た目も味も、しっかり裏付けのある“モンスター級”の一品たち。ROLMON（=ロールモンスターの略）の名に偽りなしです！

また会いたくなる店主と、また食べたくなる味──“ロルモン”にハマる理由とは

ROLMONの魅力は、見た目のインパクトや素材のこだわりだけじゃありません。お店に立つオーナーの“ウェルカム感”あふれる接客も、多くの人を惹きつけてやまないポイント。「今日は何食べる？」とつい話しかけたくなるようなあたたかさと、どこか童話のような世界観が溶け合った空間は、まさに“ダークメルヘンな隠れ家”。

堺時代からの常連さんが市内まで足を運ぶのも納得です。取材中も、ひとつひとつのメニューの説明に“愛”が感じられ、食べる前から幸せになれる不思議なお店だと感じました。

「落ち着いたら堺のお店の営業も再開したい」とのことなので、そちらも楽しみにしつつ…まずはぜひ、谷町店で“ROLMON（ロルモン）体験”をしてみてください。気づけばあなたも、ファンの一人になっているはずです。

About Shop

ROLMON（ロルモン）谷町店

大阪府大阪市中央区上汐1-6-5

営業時間：12:00～20:00

定休日：木曜日

Instagram：＠rolmon_crepe2

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。