全国で相次ぐモバイルバッテリーなどリチウムイオン電池からの発火を原因とした火災。これを受け、静岡市では2026年から使用済電池の回収方法を拡充します。



2025年9月。東京・杉並区で起きた火事の映像。黒煙が立ち上り、真っ赤な炎が勢いよく建物から噴き出しています。通報では、



（火元とみられる部屋に住む女性）

「モバイルバッテリーから出火して火事です」





警視庁によりますと、住人の女性がスマホをモバイルバッテリーにつないで充電し、そのまま就寝していたところ、音が聞こえて目が覚めると、モバイルバッテリーが燃えていたといいます。スマートフォン、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンなど私たちが使用する様々なものに使われているリチウムイオン電池。しかし、このリチウムイオン電池を原因とした火災が、全国で後を絶たないのです。県内でも発生しているのが、ごみ収集時の火災です。静岡市では2024年2月、燃えるゴミの収集日にルールを守らず電動工具に使われるバッテリーが入れられていたことで火災が発生。2023年には湖西市環境センターで粉砕した不燃ごみを運ぶベルトコンベヤー付近から出火。現場からは焼けたリチウムイオン電池の残骸が見つかりました。このような事案を受け全国では、様々な動きが...。「鼻と口を覆って姿勢を低くしてください」こちらは2日に日本航空で行われた訓練の様子です。航空機内で発生しているモバイルバッテリーの発火などの事例を受け、機内での対応実演が行われていました。訓練は、頭上の収納棚に入れたバッテリーから火が出たという想定。乗務員は煙を吸い込まないよう「スモークフード」をかぶり、消火器で消火を行いました。「火元はモバイルバッテリーでした。」国土交通省は2025年7月から、機内にモバイルバッテリーを持ち込む場合、「座席上の収納棚に収納しないこと」「機内での充電は常に状態が確認できる場所で行うこと」という2点の協力を新たに要請しています。こうしたなか県内でも新たな取り組みが...。静岡市が2026年から行うのが、使用済み電池類の回収方法の拡充です。では一体、何がどのように変わるのでしょうか？？現在、電池類を捨てる際は、民間での回収のみですが、2026年1月からはすべての使用済み電池類が申し込みをすれば市の「不燃ごみ・粗大ごみ」でも回収されるようになるのです。回収方法拡充の背景を聞くと…（静岡市環境局収集業務課 市川颯太朗さん）「不要になったリチウムイオン電池の誤った出し方、可燃ごみなどに混ざって出されたことによって、収集車や清掃工場で火災が起きてしまってというような事案が全国の方で多発していてそういうのを防ぐため行った。」市民からは”電池をどのように捨てればいいか分からない”というような問い合わせが連日寄せられていたといいます。（静岡市環境局収集業務課 市川颯太朗さん）「何が原因かって考えたところで複雑な排出方法や分かりづらさが影響しているのかなというところで、少しでも市民のみなさまに分かりやすいものにしようということで全て回収するという経緯に至った。」ただ、新しいごみの出し方にも注意点が。まず充電式電池では、（静岡市環境局収集業務課 市川颯太朗さん）「充電式電池は他のごみとは必ず分けて出していただく。袋に入る小さなものについては中身が見える袋にまとめて入れて出していただく。また出す際には、充電池不要・氏名と表示して出していただくようご案内いたします。」一方、使い切り電池を「不燃・粗大ごみ」として出す際には、電池のみでまとめて中身が見える袋に入れたうえで「電池入り」と表示する必要があります。私たちの生活に欠かせない電池の処理方法。発火事故を未然に防ぐためにも、それぞれの自治体でのルールを守って処分することが大切です。