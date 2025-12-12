行列が出来る肉の工場直売が、静岡市にオープン。安さだけじゃない、様々なこだわりが詰まった精肉専門店の魅力を調査します。



10日、安倍川駅前にオープンした「あんず お肉の工場直売所」。



福岡を拠点に全国へ急拡大している、大注目の精肉専門店で、県内では、御殿場、三島に次ぐ3店舗目となります。



中でもイチオシはA5等級の「宮崎牛」。和牛のオリンピックと呼ばれる和牛品評会で、史上初の4大会連続内閣総理大臣賞を受賞した超高級ブランド牛です。





それが、こちらの直売所ではまさかの安さで買うことができるのです。例えば「サーロインステーキ」は、普通なら100g 3,000円以上しますが、ここでは衝撃の100g 735円。「宮崎牛の切り落とし」も100g 1000円以上するものが、100g 429円と破格の安さ。物価高騰が続く今、なぜこのような安さで提供できるのでしょうか？（店長 繁田寿也さん）「直接、畜産農家さんと年間契約をしていて、安定的に供給できで安く提供できる。直接、仕入・加工・販売まで全てを行っているのでコストを削減できている。」さらに、安さや人気の秘密を探るために、オープン前日に訪れると、店内では商品の陳列が急ピッチで行われていました。店内には精肉コーナーの他、こだわりが詰まった惣菜コーナーや本社がある九州の調味料や、全国からの厳選した美味しいものが並びます。中でも特徴的なのはやはり精肉コーナー。（店長 繁田寿也さん）「対面コーナーがあるので、少量でも販売できるようになっています。いろいろ話を聞いてお客さんの要望にも応えられるようにしています。」もちろん、宮崎牛以外にも鶏肉や豚肉にも強いこだわりがあります。豚肉は、エサと水にこだわり時間をかけて丁寧に育てられた鹿児島県産の「夢幻豚」。肉本来のうま味と甘みがあり、人肌でも溶ける脂身の柔らかさが特徴です。そして鶏肉は、佐賀・長崎県産の「ありたどり」。エサは90％以上が植物原料で、さらに熟成加工することで旨味をギュッと閉じ込めています。他にも、牛を一頭買いしているからこそ提供できる希少部位も豊富に並びます。イチボ・ミスジ・シンシンなど希少部位がお手頃価格で並びます。（店長 繁田寿也さん）「日本一に輝いている和牛なので、どこを食べても柔らかくておいしい。」そんなA5等級の宮崎牛も、実はさらに15階級にランク分けされていて、こちらではランクが10以上のものだけを厳選するこだわりようです（店長 繁田寿也さん）「サシの入り方が全然違って、霜降り具合が違う。甘みがあって柔らかくておいしい。脂っぽいように見えるがくどくなくサラッとしている。」そんな極上の宮崎牛は、弁当などの総菜にも使われています。自家製の焼肉ダレに絡めたうま味たっぷりの宮崎牛の焼肉弁当。通常1058円ですがオープン3日間限定で540円で販売される目玉商品です。オープン当日。限定200食のこの焼肉弁当を求めて100人以上の大行列が。大混雑をさけるためにオープン2時間前の朝8時に整理券が配られました。（客）「朝6時40分くらいに来て、前に14～15人いたが、何とか買えてよかったです。」その頃、厨房では惣菜作りが佳境を迎えていました。揚げ物の中でもスタッフ一押しというのが「手作りコロッケ」。（惣菜担当者）「ジャガイモにこだわってまして、食感がある芋の味を感じられるコロッケになっています。」そして珍しいのは「鶏皮串」。（惣菜担当者）「鶏皮を揚げて、甘辛いタレで食べる九州ではメジャーな食べ物。周りがカリカリして中がトロっとしておいしい。」宮崎牛のハンバーグも仕上がりオープンの準備が整いました。店舗前には50人以上が並び午前10時の開店を待ちます。（店員）「お待たせしました。10時オープンになります。」開店と同時に店内はあっという間にこの混雑ぶり。（店員）「豚小間はなんと88円！こちらも数量限定！」皆さんのお目当ては、やはり宮崎牛！！オープン特価といこともあり飛ぶように売れていきます。他にどんなものを買っているのでしょうか？（客）「どっちにしよう、おいしそうですよね。大きい方買っちゃう？買ってみよう！買ってみよう！だって（100g）680円だもん！じゃあ安い！安いよね。」驚きの安さに大興奮の様子。買い物を終えた人たちが続々と店から出てきました（客）「子どもや孫にあげたいから。安いんじゃない？いつもこれだったら3000円くらい。でもこれは安いでしょA5ランクなんてすごくおいしい。」「5人家族で男の子が3人いるので、お肉大好きで。牛肉と豚肉と鶏肉と全種類買いました。これオススメだったのかな？すごく安いと思う。」「牛タンとかローストビーフ用のモモブロックあとローストとかいっぱい。全体的にまじで安いと思います。週5くらいでは通おうかな。」（店長 繁田寿也さん）「予想以上にお客様に来ていただいて、本当に良かったです。地域密着ということで近所の皆さんやたくさんのお客さんに来ていただければ嬉しい。」これから始まる年末年始シーズン。極上の肉をお得に満喫してみてはいかがですか？