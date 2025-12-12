歌手の水森かおり（５２）が１２日、東京・西麻布の大本山永平寺別院 長谷寺にある徳間康快氏の墓を訪れ、２３年連続のＮＨＫ紅白歌合戦出場を報告した。

２０００年に死去した徳間氏は新聞（東京タイムス）、出版（徳間書店）、音楽（徳間ジャパンコミュニケーションズ）、映画（大映、スタジオジブリ）などのグループを率いた日本のメディア王で、水森がデビューから所属している徳間ジャパンコミュニケーションズの社長でもあった。「水森かおり」の芸名を授けてくれ、常に励まし続けてくれた恩人だ。

今年も良い報告ができて、水森は「良かった」と笑顔。「発表までは毎年ドキドキします。２３回出場させていただくのも本当に夢のよう」と喜び、「最高の歌い納めができるといいな。悔いのない、幅広い世代の皆さんに楽しんでいただけるパフォーマンスをお届けできるように頑張ります」と意気込んだ。

今年は４月に歌手の研ナオコからドレスを贈られ、それを着るために７キロ減量したと明かした。そのドレスを紅白で着用するわけではないが、身も心も引き締まった状態で大舞台に臨む。

また、この日は日本漢字能力検定協会が、今年の漢字を「熊」と発表したが、水森は充実の「実」を選択。今年デビュー３０周年を迎え、３月に発売したシングル「大阪恋しずく」がＪＯＹＳＯＵＮＤとＤＡＭの今年発売された演歌・歌謡曲ランキングで１位を獲得するなどロングヒットした充実の１年だっただけに「新たなステキな出会いが−恋の方ではないですけど−たくさんありましたので、それが来年実っていくように」と理由を説明した。

また、定番となっている恋愛の話題については「恋ね…したいとは思っています」と苦笑い。身近なスタッフが婚活サービスを利用して「本格的にお話を進めている」といい、「そういうお話を聞くと、私もステキな出会いをとは思いますね。これからご縁があれば。いつもそれは思っていますよ」と刺激を受けている様子だった。