12日正午前、青森県東方沖を震源とする地震があり、北秋田市などで最大震度4の揺れを観測しました。



一時太平洋側に津波注意報が出されたほか、秋田内陸北部では長周期地震動・階級2を観測しました。



鴨下望美アナウンサー

「いま揺れが強まってきました。ABS報道フロアの看板も横に揺れています。いままた揺れが大きくなりました。ぐわんぐわんと揺れを感じます」



秋田市中心部は震度2でしたが、JR秋田駅前ではしばらく揺れが続きました。





柴田光太郎アナウンサー「ブラインドが横に揺れています」気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されています。この地震で県内では北秋田市で最大震度4の揺れを観測しました。このほか、大館市や能代市、由利本荘市、大仙市など広い範囲で震度3を観測しています。また、この地震では、長周期地震動の階級2を内陸北部で観測しました。長周期地震動は、高層ビルなどを大きくゆっくりと揺らす周期の長い揺れで、階級は最も低い1から4まであります。

この内容は午後6時15分から「ABS news every.」でお伝えします