あわや大惨事の事故が起きました。



12日朝早く、北秋田市で秋田内陸線の始発列車が脱線・転覆し、一時列車内に取り残された運転士がけがをしました。



秋田内陸線は開業以来初めての脱線事故です。



阿仁合と角館の間で運転を見合わせていて、再開のめどはたっていません。



進藤拓実記者

「秋田内陸線が脱線した現場です。手前から奥にかけてたくさんの木が倒れているのがわかります。線路の上にも大きな木があります。さらにその奥。ひっくり返った車両が確認できます」





線路から約5メートル下に転落した車両。1両編成の快速列車で、ワンマン運行で走っていたさなかの事故でした。現場は北秋田市にある森吉山のふもと。山あいの木々の間を通る秋田内陸線の線路で、荒瀬駅と萱草駅の中間付近です。上空からの映像では、列車が線路から落下してひっくり返っている状況がわかります。警察や消防などによりますと、12日午前5時2分に内陸線の阿仁合駅を出発した角館駅行きの始発列車が、約5分後に線路上に倒れていたスギの木と衝突して脱線・転覆しました。内陸線を運行する秋田内陸縦貫鉄道の職員は、午前6時50分ごろに現場で事故の状況を確認し、警察と消防に通報しています。乗客はいませんでしたが、50代の男性運転士が列車内に取り残され、事故から約3時間後に救出されました。運転士は顔から出血し、股関節の痛みを訴えていますが、意識ははっきりしているということです。運転士歴35年のベテランで、当時は時速40キロ程度で走っていたのではないかとみられています。列車はフロントガラスが壊れていました。進行方向左側から木が倒れてきたとみられていて、列車は右側に転落しました。倒木は折れて残った部分だけでも十数メートルあります。現場付近は8月の大雨の時からのり面が崩れている部分がありました。事故の影響で秋田内陸線は阿仁合と角館の間で運転を見合わせていて、再開のめどはたっていません。40年近く前、1986年の開業以来初めての脱線事故。秋田内陸縦貫鉄道 長峰英雄社長「本当に大きな事故だという認識をしております。これあの運転士のみならずですね、乗客の方はいなかったというものの、乗客が乗っていたらもっと大きな話にもなるわけですし、人命というのは一番大事なところでありますから」秋田内陸縦貫鉄道は事故原因の調査のための現場の保存を優先し、その後復旧作業に入ります。進藤拓実記者「国の運輸安全委員会事の事故調査官が現場の最寄り駅に到着しました。これから調査や確認に向かうものとみられます」秋田内陸縦貫鉄道は「倒木は毎年のようにあり、危険性は認識していた。県などと対策について打ち合わせていたさなかの事故だった」と説明しています。列車はつりあげることが難しく現場で解体される見通しです。平常通りの運行までにはしばらく時間がかかる見通しで、沿線の住民や観光客への影響はさらに広がることになります。