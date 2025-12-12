現在ブライトンからローマへレンタル移籍中の21歳FWエヴァン・ファーガソンは今冬多くのクラブから狙われているという。



2022-23シーズンと2023-24シーズンにはプレミアリーグで6ゴールずつ挙げ、ブレイクの兆しを見せたファーガソンだったが、その後は怪我の影響もあり伸び悩む。そしてブライトンで序列を落とすと今夏ローマへ1年間のレンタル移籍を果たした。



11日行われたELリーグフェーズ第6節のセルティック戦では2ゴールをマークし、ローマでは公式戦通算15試合で3ゴールという結果をファーガソンは残しているが、ローマは今冬攻撃陣の強化を計画中だ。マンチェスター・ユナイテッドのジョシュア・ザークツィーの獲得に熱心であり、ローマはファーガソンをブライトンに送り返すことを検討していると報じられている。



そんななか、英『TEAMTALK』によると、同選手は1月の移籍市場を前に多くのクラブからオファーをもらっているようで、エヴァートンやセルティック、レスターが今冬の獲得に興味を持っているようだ。



確かなポテンシャルを持ちながらも昨シーズン途中からはウェストハム、そして今夏はローマとレンタル移籍を繰り返しているファーガソンだが、今冬も移籍を果たすのか、注目だ。





