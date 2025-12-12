Gorillazが、新曲「Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)」を配信リリース。本楽曲は、ニューアルバム『The Mountain』に収録される4曲目の新曲だ。

（関連：Gorillazらしい試みで世界に示した音楽の力 豪華ゲストも多数出演した『SONG MACHINE LIVE』Performance 1レポ）

本楽曲は、デーモン・アルバーン、オマール・スレイマン、ヤシーン・ベイによって作曲され、ダマスカス、ロンドン、デヴォン、ムンバイ、ニューヨークでレコーディングされた。すでにファンの間では人気曲として定着しており、9月にロンドンのカッパー・ボックス・アリーナで開催されたサプライズ公演『The Mountain』のライブ初披露を経て、マドリードの『Gaia Festival』、ロンドンのウェンブリー・アリーナにて開催された『Together For Palestine』でも披露された。同イベントでは、デーモン・アルバーンとGorillazライブバンドに加え、London Arab Orchestraがステージに登場した。

なおアルバム『The Mountain』は、2026年2月27日にリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）