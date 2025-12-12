38歳FWヴァーディが11月のセリエA月間最優秀選手に輝く！ イングランド人選手としては初の受賞 「本当に別格の選手だ」
クレモネーゼでプレイする38歳FWジェイミー・ヴァーディが11月のセリエA月間最優秀選手に輝いた。
今シーズンよりイングランドを離れ、イタリアで新たな挑戦をスタートしたヴァーディはここまでセリエA10試合で4ゴール。大ベテランとなった今もクレモネーゼで存在感を見せている。
そんな活躍を受けて11月の最優秀選手に選ばれた同選手。2019年よりスタートしたセリエAの月間最優秀選手賞を受賞した初のイングランド人選手となった。
「ヴァーディは本当に別格の選手だ。彼のクレモネーゼ加入は、セリエAの全サポーターから熱烈な歓迎を受けた。ヴァーディはトップクラスのプレイ、生まれ持ったリーダーシップ、そして重要なゴールでそれに応えている。これは彼を常に際立たせてきた闘争心とシュート技術の結果だ」（英『BBC』より）
まさに衰え知らずの活躍ぶりを見せているヴァーディは今シーズンどれだけゴールを決めるのか、楽しみだ。
終わらない夢物語はイタリアで新章に突入— レガ・セリエA (@SerieA_JP) December 11, 2025
11月の @EASPORTSFC プレイヤー・オブ・ザ・マンスに
ジェイミー・ヴァーディを選出！#FC26 #POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/A974H0nJJE