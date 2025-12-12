クレモネーゼでプレイする38歳FWジェイミー・ヴァーディが11月のセリエA月間最優秀選手に輝いた。



今シーズンよりイングランドを離れ、イタリアで新たな挑戦をスタートしたヴァーディはここまでセリエA10試合で4ゴール。大ベテランとなった今もクレモネーゼで存在感を見せている。



そんな活躍を受けて11月の最優秀選手に選ばれた同選手。2019年よりスタートしたセリエAの月間最優秀選手賞を受賞した初のイングランド人選手となった。





また、セリエAの最高経営責任者を務めるルイジ・デ・シエルヴォ氏はヴァーディを次のように称賛したという。「ヴァーディは本当に別格の選手だ。彼のクレモネーゼ加入は、セリエAの全サポーターから熱烈な歓迎を受けた。ヴァーディはトップクラスのプレイ、生まれ持ったリーダーシップ、そして重要なゴールでそれに応えている。これは彼を常に際立たせてきた闘争心とシュート技術の結果だ」（英『BBC』より）まさに衰え知らずの活躍ぶりを見せているヴァーディは今シーズンどれだけゴールを決めるのか、楽しみだ。