鵜の動きで来年の吉凶を占う石川県羽咋市・気多大社の神事「鵜祭（うまつり）」。神事に欠かすことができないのが主役となるウミウです。

その尊さから「鵜様（うさま）」と呼ばれ、毎年、捕まえるまでに困難を極めますが、最後の望みをかけた12日、無事に鵜が捕獲され、気多大社まで鵜を運ぶ「鵜様道中（うさまどうちゅう）」が始まりました。

3日前の12月9日、七尾市鵜浦町の坂道に姿を現したのは、小西寛之さんと息子の達矢さんです。

小西さん親子は、毎年12月16日に羽咋市の気多大社で行われる「鵜祭」の主役ウミウを捕獲する「鵜捕主任（うとりしゅにん）」を先祖代々、受け継いできました。

困難を極める「鵜」の捕獲

しかしこの数年は飛来する鵜がとても少なくなった上、能登半島地震で崖が崩れるなどの影響もあってか、2024年は捕まえることができず、神事自体が中止となってしまいました。

鵜を捕まえる使命を担う小西達矢さんは「地震で崖とか地形も環境も変わってしまったので、捕獲にも影響を少なからず与えているんですけど、それでも変わらずに鵜祭が出来るように頑張りたいですね」と、その難しさを語っていました。

2年連続の中止だけはなんとしても避けたい。捕獲に入って5日目の12日、雪が降りしきる中、親子は最後の望みをかけて鵜の捕獲場所へと向かいました。

すると…

2時間ほど経った午前10時過ぎ。

「捕れました。良かったです」

息子の達矢の喜びの声に続き、父親の寛之さんが立派な鵜を大事そうに抱え降りてきました。

「ありがとうございます」「よう暴れましたよ」と父親の寛之さん。2人には安どの表情が浮かんでいました。

鵜はカゴに移され、神の化身「鵜様」となって、2025年の鵜捕部を務める家に運ばれました。

鵜捕部・中山武則さんは「ありがとうございました！あとは道中我々に任せてください」とふたりに感謝を伝えた上で、「2年ぶりという事で、道中なんとか無事に気多大社へ鵜様を奉納したい」と役目を果たす覚悟を示しました。

大勢の住民に見送られながら気多大社へと向かう鵜捕部たち。出発は当初の予定より遅れたものの、無事、鵜様を運ぶ「鵜様道中」が始まりました。

「うっとりべー」

「鵜様道中」は3日間をかけて気多大社まで「鵜様」を運び、16日の未明には「鵜祭」が執り行われます。

果たして来年の吉凶は？