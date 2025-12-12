森香澄、「ラーメンマンを意識した」新ヘア披露 ラーメン食レポ対決で“独自”表現も
タレントでフリーアナウンサーの森香澄が11日、都内で行われた「Takumen Ramen Awards 2025」授賞式に登場。今年のラーメン界を彩った人気店を表彰する授賞式で、ラーメンYouTuberのSUSURUとともにプレゼンターを務めた。森は「ラーメンマンを意識した」ヘアスタイルを披露した。
【別カット】「ラーメンマンを意識した」森香澄のヘア
森は、「ラーメンマンを意識した」というユニークなヘアスタイルで会場の視線を集めた。「高校が新宿にあったので、当時からいろいろなラーメンを食べ歩いてきました。今日もさまざまなラーメンと出会えるのが楽しみです」と、授賞式への期待を語っていた。
「お取り寄せ部門」 「みんなで選ぶ日本ラーメン大賞部門」の発表では、森とSUSURUが交互に受賞店を紹介。今年のトレンドである“ご褒美消費の濃厚がっつり系ラーメン”について森は「ラーメンは好きですが体型管理もあるので、ご褒美的に食べることが多いです。だからこそ、食べるときはガッツリ楽しみたいですね」と笑顔でコメントし、会場を和ませた。
またゲストトークでは、森が「ラーメンは日本の文化であり、世界へ発信していくものなのだと改めて感じました」と述べ、ラーメンへの思いをトーク。その後、「STEAMA」の実演と試食が行われ、「簡単で、しかも早くてびっくりです。麺のもっちり感がインスタントと違って本物の味がします。お肉のホロホロ感も再現されていて本格的」と驚きの表情を見せた。
お取り寄せラーメン部門 総合大賞に選ばれた「味噌ラーメン 大島」の食レポ対決も実施。森は「非常に美味しいです…とにかく味が深い。食感も香りも楽しくて、遊園地のようなラーメンですね」と独自の表現で魅力を伝え、思わずとりこになってしまうおいしさを “あざとおいしい” と表現。森と、「北の熱気 味噌一閃！」とコメントしたSUSURUに対して、会場の拍手投票では森が圧勝となった。
最後に「2026年どんなラーメンライフを送りたいですか？」という質問が寄せられ、「皆さんのラーメン一杯に対する思いに感動しました。食べる側も、その想いを感じながら食べることで違う味わい方ができると思います。来年どんなラーメンが受賞するのか今から楽しみです」と笑顔で締めくくった。
