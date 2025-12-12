¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û°ËÆ£°¦²Ú¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¡£µ»½Ñ¡¢¥¹¥¥ë¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥·¥ç¥Ã¥ÈÍð¤ì¥ê¡¼¥É¼é¤ì¤º2°Ì
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¡¿·¿ÍÀï²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î12Æü¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉC¡á6525¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿°ËÆ£°¦²Ú¡Ê18¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢7¥Ü¥®¡¼¡¢1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î77¤ÈÊø¤ì¤ÆÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¤«¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤Î´¶³Ð¤¬°¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥×¥í½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿°ËÆ£¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡2ÂÇ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Æ¥£¡¼¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢4¥Û¡¼¥ë¤Ç2¤ÄÍî¤È¤·¤ÆÆ±ÁÈ¤ÎÆ£ËÜ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¡Ö1°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£8ÈÖ¤È9ÈÖ¤Ç¤âÏ¢Â³¥Ü¥®¡¼¤òÃ¡¤3ÂÇ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¡£
¡¡11ÈÖ¤«¤é3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢17ÈÖ¡¢18ÈÖ¤ÇÃÓ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É½ªÈ×5¥Û¡¼¥ë¤Ç5¤Ä¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¡ÖºÇ½ªÆü¤Ï·Ð¸³ÉÔÂ¡£µ¤»ý¤Á¤Îºî¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¡¢¥¹¥¥ë¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì±É¹âºß³ØÃæ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ï¡¢½éÄ©Àï¤·¤¿11·î¤ÎºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿°ïºà¤À¡£ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ç¤â16°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ßÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤ë¤³¤È¡×¡£¿·¿ÍÀï¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤â¡Öº£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÎÎÈ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£