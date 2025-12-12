テレビ朝日「アメトーーク！」が１１日に放送された。

この日は「芸人矢印トーーク〜実は前から思ってたけど…〜」。出演芸人たちが以前から思っていたことを赤裸々に明かしていった。

ウエストランド・井口浩之は、「Ｍ−１グランプリ２０２１」から５年連続で決勝進出の真空ジェシカ・ガクの生活の乱れを指摘。「本当にだらしない人間で。まず家がゴミ屋敷みたいな」と告白。ガクも「そうですね。前の家は本当にゴミ屋敷で」と認めた。さらに井口が「本当に湯舟とか真っ黒で」と述懐すると。ガクは「もう、３６０度カビに覆われた」と話した。

井口は「意外とそういう奴。で、家がとうとう、もう出て行かなきゃいけないみたいになって。しょうがなく、やっと引っ越したけど。引っ越してからもずっと解約ができないから、こっちの（前の家の）家賃を払い続けるっていう」と明かした。

ガクは「家具とかを捨てたりとか、不動産屋さんに連絡したりとかするのが。やり方が分かんなくて…。『今日は、一旦家具を捨てるやり方を調べよう！』って調べたら満足して、その日が終わっちゃって。次の日に『粗大ゴミのシールを買いに行こう』って買いに行って満足して終わっちゃって」と一向に引っ越しを完了させることができないままでいたと明かし、スタジオをザワつかせた。

ガクは「結局、本当に丸１年ぐらい家賃だけ払い続けてまいりました。それだけで１００万以上払い続けて」と告白。「やっちゃった！とは思うけど。でも、それを切り抜ける方法も分かんないから。電話するのに電話番号を調べる必要があるじゃないですか？でも、どこに電話したらいいか？窓口がたくさんあって、それをいっぱい考えて『１つに選んだ！』って。思ったら、それで満足してやめちゃう。そこで頑張ったなと思って。生活が本当に難しくて…」と話した。

ＭＣの蛍原徹が「税金、ちゃんと払ってる？」と本気で心配すると、ガクは「それはなんとか頑張って。紙が届いて、コンビニに支払いに行くとかだと、それはできないんで。もう、全部引き落としに。引き落としに一回する。その努力をすればできるけど、紙が届いて紙を読んで、それを持ってコンビニに行くっていうのはできないんで」と答えて、蛍原をさらに心配させた。

みなみかわが「でも高学歴なんですよ？」と、ガクが青山学院大学を卒業していることに触れると、共演者たちはさらに驚いていた。