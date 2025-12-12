À¯ÉÜ¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ë·Ù²ü¶¯²½Í×ÀÁ¡¡¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡¢ÅÅ¸»³ÎÊÝ¤äÈ÷ÃßÅÀ¸¡
¡¡À¯ÉÜ¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ä¾ã³²¼Ô»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¤Ø¤Î·Ù²ü¤äËÉºÒ½àÈ÷¤Î¶¯²½¤ò¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£Èó¾ïÍÑÅÅ¸»¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¾õ¶·¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ºÒ³²¼å¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµÞ¤°ÁÀ¤¤¡£»ÜÀßÂ¦¤ÏÈ÷ÃßÉÊ¤äÈòÆñ·×²è¡¢Ï¢ÍíÂÎÀ©¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¸áÁ°¤Ë¤â8Æü¤ËÂ³¤¡¢ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤ËÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬°ì»þ½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»ÜÀßÂ¦¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï9ÆüÉÕ¤Ç¡¢ËÉºÒ½àÈ÷¤ÎÅ°Äì¤òÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤è¤¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¡¢Ãæ³Ë»Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£Ãí°Õ¾ðÊó¤È»÷¤¿À©ÅÙ¤Î¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤¬ºòÇ¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤òÆ§½±¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤ËÃø¤·¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«²ÈÈ¯ÅÅµ¡¤äÇ³ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°ûÎÁ¿å¤ä¿©ÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¡Ê·ÈÂÓ¥È¥¤¥ì¤ä¤ª¤à¤Ä¡Ë¤ÎÈ÷Ãß¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£