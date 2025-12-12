現役女子高校生のグラビアアイドルが、ニセの撮影現場で“パイ砲ドッキリ”のターゲットに。初々しい反応を見せると、視聴者から「かわいい」「笑った」などの反響が寄せられた。

【映像】女子高生グラドルが水着でパイ砲の餌食に

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#2が、12月8日に配信された。

その中で、ニセの撮影でおびき出した楽屋のテーブルになぜか“機密文書（CMのギャラリスト）”が置いてあり、それを見てしまうとパイ砲が飛んでくるというドッキリ「パイ砲メシウマ」企画が実施された。

ターゲットは、愛知県の“とある村”に住む現役高校3年生のグラビアアイドル・虹咲カリナ。中学時代は胸がコンプレックスだったというが、17歳のバニーガール姿が「可愛すぎる」と話題に。2025年4月21日発売の『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューすると、6月2日発売号で芸名が「虹咲カリナ」に決定した“新星”だ。

楽屋に入室した虹咲は、水着に着替えを済ませると、鏡の前に立って力こぶをつくるポージングを披露。予想外の行動に、番組MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛は「何やってるの？（笑）」とツッコミを入れる。

その後、机の上の“機密文書”に気づいた虹咲は、中身を見てしまい、パイ砲ドッキリの餌食に。顔と胸元がクリームまみれになった姿で、「心臓バックバク。（手）めっちゃ震えてます。ガチで緊張した」と語るとともに、「これ友達に言いたいな〜」と笑顔を見せた。

初々しい姿に、視聴者からは「かわい」「めっちゃ可愛い」といった反響が寄せられたほか、虹咲が12月10日更新のXで「くらいました感想お待ちしてます」とポージングをとった自身の画像とともに投稿すると、「ポージング含め笑った」「めっちゃおもしろかったよ 反応も最高」「凄い肉体美」の声もあがっていた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）