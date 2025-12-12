【サンリオ】晴れ着姿のキャラクターたちから新年のご挨拶「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」12月26日（金）スタート
「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」が12月26日（金）よりスタート！
大分・日出町の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下「ハーモニーランド」）では、2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）の期間、和風×かわいいをテーマにした、年末年始だけの期間限定イベント「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催します！
さらに、マイメロディ50周年＆クロミ20周年アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」も現在好評開催中。グリーティングやスペシャルショーなど、イベントが盛りだくさん！ キャラクターたちと、心あたたまる年末年始を過ごせますよ。
「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」の内容は？
笑う門には福来る！ 「笑福！ グリーティング」
新しい年の幕開けに、ハーモニービレッジへ“笑顔と福”がやってきます！ 2026年1月1日（木）〜6日（火）の期間、スペシャルグリーティング「笑福！ グリーティング」を開催。「ハーモニーランド」でおなじみのキャラクターたちが、冬らしいマフラーコーデで登場します。さらに、“笑顔と福”を届けるために、思わず笑みがこぼれるようなユニークなキャラクターの姿を楽しめます。
あたたかく、ちょっぴりおもしろいキャラクターの姿が、一緒に新年のひとときを盛り上げてくれます。シルエットなので、だれが出るかわからないのもワクワクしますね！
■「笑福！ グリーティング」
場所：ハーモニービレッジ
日程：2026年1月1日（木）〜6日（火）
16時〜16時20分
※1月5日（月）・6日（火）のみ16時10分〜16時30分
※出演キャラクターはシルエットでの事前告知となります
はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！ キャラクターグリーティング
2025年12月26日（金）〜31日（水）の期間、2025年の締めくくりとしてキャラクターグリーティングを実施！ 登場するのは、ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル。なかでも、はなまるおばけは、今回が「ハーモニーランド」初登場です！ 心があたたまる笑顔のグリーティングで、2025年をしめくくりましょう。
■キャラクターグリーティング
場所：ハーモニービレッジ
日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）
16時10分〜16時30分
出演キャラクター：ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル
年に1度のスペシャルショー！ 「晴れ着でハッピーニューイヤー」
色とりどりの晴れ着をまとったハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロールがハーモニービレッジに登場し、年に1度のスペシャルショーを上演！ 新年のお祝いに、縁起のよい獅子舞も登場し、会場を盛り上げますよ。
■晴れ着でハッピーニューイヤー」
場所：ハーモニービレッジ
日程：2026年1月1日（木）〜4日（日）
11時〜11時20分
出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロール
キャラクターたちと新年の挨拶！ 「着物でハイタッチグリーティング」
晴れやかな新年にぴったりな着物姿のキャラクターが登場。キャラクターと新年のご挨拶ができます。
■「着物でハイタッチグリーティング」
場所：ハーモニービレッジ
日程：2026年1月5日（月）・6日（火）
15時10分〜15時30分
出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シュガーバニーズ
晴れ着のキャラクターと運試し！ 「ハッピーニューイヤー大抽選会」
2026年1月1日（木）〜4日（日）の期間、キティキャッスル前で豪華賞品が当たるハッピーニューイヤー大抽選会を実施します。上位賞プレゼンターには、晴れ着姿のシナモロール・ディアダニエル・マイメロディ・ウィッシュミーメルが日替わりで登場。上位賞に当選した人は、プレゼンターのキャラクターたちと写真撮影も！
また、参加券1枚につき、「お守り風アクリルキーホルダー（全8種）」がひとつプレゼントされます。どのキャラクターが当たるかわからないおみくじのような楽しさがあり、ここでしかゲットできないので必見です！
■「ハッピーニューイヤー大抽選会」
場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前
日程：2026年1月1日（木）〜4日（日）
14時30分〜15時
料金：1000円（参加賞付き）
※1日の販売数には限りあり。
※詳しくはホームページをご確認ください。
出演キャラクター：
＜1月1日（木）・2日（金）＞シナモロール・ディアダニエル
＜1月3日（土）・4日（日）＞マイメロディ・ウィッシュミーメル
アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ ビンゴゲーム
プラザステージでは、素敵な景品が当たるビンゴゲームを実施！ 2025年内は、マイメロディ・クロミが、年明け2026年には、4月に35周年を迎えるポムポムプリンが登場します。ビンゴに当選すると、キャラクターとの写真撮影も！ 年末年始ならではの、笑顔とワクワクに包まれた特別なビンゴタイムを楽しめますよ。
■ビンゴゲーム
場所：プラザステージ
日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）、2026年1月5日（月）・6日（火）
11時〜11時20分
料金：1000円（参加賞あり）
※1日の販売数に限りあり
出演キャラクター：
＜2025年12月26日（金）〜28日（日）＞クロミ
＜2025年12月29日（月）〜31日（水）＞マイメロディ
＜2026年1月5日（月）・6日（火）＞ポムポムプリン
アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」の内容は？
投票で選ばれた衣装で登場！ 「マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング」
SNS投票で選ばれた「ニコイチなコスチューム」を着たマイメロディとクロミが登場！ ファンの声によって選ばれた特別な衣装を身にまとったクロミ・マイメロディに会えるのは、この機会だけ。特別なグリーティングは必見です。
■マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング
場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ
日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）
10時30分〜10時50分、16時〜16時20分
出演キャラクター：クロミ・マイメロディ
「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」
「おそろいバースデー」をイメージしたコスチュームをまとった、マイメロディ・クロミとハイタッチを楽しめます。それぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換し、黒を基調としたコスチュームのマイメロディと、ピンクを基調としたコスチュームのクロミが登場。マイメロディとクロミのアニバーサリーイヤーは2025年12月31日（水）までなので、最後にマイメロディとクロミをお祝いしましょう！
■マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング
場所：ハーモニービレッジ
日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）
15時10分〜15時30分
出演キャラクター：クロミ・マイメロディ
キャラクターたちとともに、心あたたまる年末年始をハーモニーランドで過ごしてみましょう！
■「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」
住所：大分県速見郡日出町藤原5933
TEL：0977-73-1111
期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）
定休日：水・木曜
※季節により変動あり。詳しくは公式サイトへ
時間：10〜17時
内容：
・笑う門には福来る！「笑福！グリーティング」
・はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！ 「キャラクターグリーティング」
・年に1度のスペシャルショー！「晴れ着でハッピーニューイヤー」
・キャラクターたちと新年の挨拶！「着物でハイタッチグリーティング」
・晴れ着のキャラクターと運試し！「ハッピーニューイヤー大抽選会」
・アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ ビンゴゲーム
■「My Melody & Kuromi Anniversary Party」
期間：開催中〜2025年12月31日（水）
内容：
・投票で選ばれた衣装で登場！「マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング」
・「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」
© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
Text：川嶋洸生
