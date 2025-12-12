「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」が12月26日（金）よりスタート！

大分・日出町の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下「ハーモニーランド」）では、2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）の期間、和風×かわいいをテーマにした、年末年始だけの期間限定イベント「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催します！

さらに、マイメロディ50周年＆クロミ20周年アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」も現在好評開催中。グリーティングやスペシャルショーなど、イベントが盛りだくさん！ キャラクターたちと、心あたたまる年末年始を過ごせますよ。



「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」の内容は？

笑う門には福来る！ 「笑福！ グリーティング」

新しい年の幕開けに、ハーモニービレッジへ“笑顔と福”がやってきます！ 2026年1月1日（木）〜6日（火）の期間、スペシャルグリーティング「笑福！ グリーティング」を開催。「ハーモニーランド」でおなじみのキャラクターたちが、冬らしいマフラーコーデで登場します。さらに、“笑顔と福”を届けるために、思わず笑みがこぼれるようなユニークなキャラクターの姿を楽しめます。

あたたかく、ちょっぴりおもしろいキャラクターの姿が、一緒に新年のひとときを盛り上げてくれます。シルエットなので、だれが出るかわからないのもワクワクしますね！

■「笑福！ グリーティング」

場所：ハーモニービレッジ

日程：2026年1月1日（木）〜6日（火）

16時〜16時20分

※1月5日（月）・6日（火）のみ16時10分〜16時30分

※出演キャラクターはシルエットでの事前告知となります



はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！ キャラクターグリーティング

2025年12月26日（金）〜31日（水）の期間、2025年の締めくくりとしてキャラクターグリーティングを実施！ 登場するのは、ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル。なかでも、はなまるおばけは、今回が「ハーモニーランド」初登場です！ 心があたたまる笑顔のグリーティングで、2025年をしめくくりましょう。

■キャラクターグリーティング

場所：ハーモニービレッジ

日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）

16時10分〜16時30分

出演キャラクター：ハローキティ・シナモロール・はなまるおばけ・あひるのペックル



年に1度のスペシャルショー！ 「晴れ着でハッピーニューイヤー」

色とりどりの晴れ着をまとったハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロールがハーモニービレッジに登場し、年に1度のスペシャルショーを上演！ 新年のお祝いに、縁起のよい獅子舞も登場し、会場を盛り上げますよ。

■晴れ着でハッピーニューイヤー」

場所：ハーモニービレッジ

日程：2026年1月1日（木）〜4日（日）

11時〜11時20分

出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロール



キャラクターたちと新年の挨拶！ 「着物でハイタッチグリーティング」

晴れやかな新年にぴったりな着物姿のキャラクターが登場。キャラクターと新年のご挨拶ができます。

■「着物でハイタッチグリーティング」

場所：ハーモニービレッジ

日程：2026年1月5日（月）・6日（火）

15時10分〜15時30分

出演キャラクター：ハローキティ・ディアダニエル・シュガーバニーズ



晴れ着のキャラクターと運試し！ 「ハッピーニューイヤー大抽選会」

お守り風アクリルキーホルダー

2026年1月1日（木）〜4日（日）の期間、キティキャッスル前で豪華賞品が当たるハッピーニューイヤー大抽選会を実施します。上位賞プレゼンターには、晴れ着姿のシナモロール・ディアダニエル・マイメロディ・ウィッシュミーメルが日替わりで登場。上位賞に当選した人は、プレゼンターのキャラクターたちと写真撮影も！

また、参加券1枚につき、「お守り風アクリルキーホルダー（全8種）」がひとつプレゼントされます。どのキャラクターが当たるかわからないおみくじのような楽しさがあり、ここでしかゲットできないので必見です！

■「ハッピーニューイヤー大抽選会」

場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前

日程：2026年1月1日（木）〜4日（日）

14時30分〜15時

料金：1000円（参加賞付き）

※1日の販売数には限りあり。

※詳しくはホームページをご確認ください。

出演キャラクター：

＜1月1日（木）・2日（金）＞シナモロール・ディアダニエル

＜1月3日（土）・4日（日）＞マイメロディ・ウィッシュミーメル



アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ ビンゴゲーム

プラザステージでは、素敵な景品が当たるビンゴゲームを実施！ 2025年内は、マイメロディ・クロミが、年明け2026年には、4月に35周年を迎えるポムポムプリンが登場します。ビンゴに当選すると、キャラクターとの写真撮影も！ 年末年始ならではの、笑顔とワクワクに包まれた特別なビンゴタイムを楽しめますよ。

■ビンゴゲーム

場所：プラザステージ

日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）、2026年1月5日（月）・6日（火）

11時〜11時20分

料金：1000円（参加賞あり）

※1日の販売数に限りあり

出演キャラクター：

＜2025年12月26日（金）〜28日（日）＞クロミ

＜2025年12月29日（月）〜31日（水）＞マイメロディ

＜2026年1月5日（月）・6日（火）＞ポムポムプリン



アニバーサリーイベント「My Melody & Kuromi Anniversary Party」の内容は？

投票で選ばれた衣装で登場！ 「マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング」

SNS投票で選ばれた「ニコイチなコスチューム」を着たマイメロディとクロミが登場！ ファンの声によって選ばれた特別な衣装を身にまとったクロミ・マイメロディに会えるのは、この機会だけ。特別なグリーティングは必見です。

■マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング

場所：キャラクターグリーティング ファンスタジオ

日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）

10時30分〜10時50分、16時〜16時20分

出演キャラクター：クロミ・マイメロディ



「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」

「おそろいバースデー」をイメージしたコスチュームをまとった、マイメロディ・クロミとハイタッチを楽しめます。それぞれのイメージカラーであるピンクとブラックを交換し、黒を基調としたコスチュームのマイメロディと、ピンクを基調としたコスチュームのクロミが登場。マイメロディとクロミのアニバーサリーイヤーは2025年12月31日（水）までなので、最後にマイメロディとクロミをお祝いしましょう！

■マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング

場所：ハーモニービレッジ

日程：2025年12月26日（金）〜31日（水）

15時10分〜15時30分

出演キャラクター：クロミ・マイメロディ



キャラクターたちとともに、心あたたまる年末年始をハーモニーランドで過ごしてみましょう！



■「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」

住所：大分県速見郡日出町藤原5933

TEL：0977-73-1111

期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）

定休日：水・木曜

※季節により変動あり。詳しくは公式サイトへ

時間：10〜17時

内容：

・笑う門には福来る！「笑福！グリーティング」

・はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！ 「キャラクターグリーティング」

・年に1度のスペシャルショー！「晴れ着でハッピーニューイヤー」

・キャラクターたちと新年の挨拶！「着物でハイタッチグリーティング」

・晴れ着のキャラクターと運試し！「ハッピーニューイヤー大抽選会」

・アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ ビンゴゲーム

■「My Melody & Kuromi Anniversary Party」

期間：開催中〜2025年12月31日（水）

内容：

・投票で選ばれた衣装で登場！「マイメロディ＆クロミ スペシャルグリーティング」

・「マイメロディ＆クロミ アニバーサリーハイタッチグリーティング」



