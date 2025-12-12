【おでん×豚汁】冬季限定「赤だしおでん豚汁定食」登場/ ごちとんで発売以来好評 “冬の風物詩”

豚汁定食専門店「ごちとん」は、冬の期間限定メニュー「赤だしおでん豚汁定食」の販売を全店で開始している。価格は税込1,199円。

おでんと豚汁を掛け合わせ、赤だし味噌で煮込んだ自家製おでんをメインにした定食。2023年1月に新商品として期間限定で発売し、販売期間を延長するほど好評を博したという。2025年1月にも期間限定で販売しており、今年2度目の登場となる。

「ごちとん」は、とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの子会社であるフィルドテーブルが手がけるもの。2017年3月に代々木で1号店を出店して以来、首都圏や大阪などで9店舗を運営している。

◆「赤だしおでん豚汁定食」

風味豊かな赤だし味噌で、5種類の自家製のおでんを煮込んだもの。おでん具材には、大根、にんじん、煮たまご、こんにゃく、餅巾着を使用。大根とにんじんは箸がすっと通るほど柔らかく仕上げ、餅巾着には豚汁のうま味をたっぷりと含ませたとしている。自家製汲み豆腐も合わせている。

「赤だしおでん豚汁定食」

【価格】税込1,199円

【販売期間】2025年12月10日(水)から期間限定

【販売店舗】代々木本店 / 渋谷新南口店 / 目黒店 / OOTEMORI店 / 池袋西口店 / 中野北口店 / 横浜ジョイナス店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / ホワイティうめだ店

「赤だしおでん豚汁定食」再登場