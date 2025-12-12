【ビオセボン福袋】オンライン限定「HAPPY BOX 2026」5種を発売、購入特典としてオンラインストアで使える500円OFFクーポン×2枚【2026福袋】

オーガニック･スーパーマーケットのビオセボンは、12月29日からオンラインストアにて、ビオセボン福袋「HAPPY BOX 2026」を全5種類発売する。また、12月10日からは一部の予約販売を開始し、5種のうちの2種が現在予約受付中だ。

昨年好評だった福袋が、今年はラインアップを拡充して登場する。加えて、購入者には次回オンラインストアで使える500円OFFクーポン2枚(合計1,000円分)がプレゼントされる。

〈福袋の概要〉

福袋は、人気アイテムを詰め合わせたセット、新年のお祝いに向けたスパークリングワインセット、植物性ミルク「イソラビオ」の新商品を含む飲みくらべセット、オーガニックポテトチップス食べ比べセット、ドライフルーツ&ナッツセットの全5種類を展開。

人気アイテムを詰め合わせたセットとスパークリングワインのセットの2つは現在予約受付中。2025年12月10日(水)〜12月28日(日)までが先行予約期間となる。

全5種類とも、2025年12月29日(月)〜2026年1月6日(火)の期間で通常販売される。

〈福袋ラインアップ(価格はすべて税込･送料無料)〉

◆HAPPY BOX 2026ビオセボンスペシャルセット

価格:7,560円

内容:

人気･定番のオーガニック食材10種のセット。「ビオセボンFAN BOOK」付き。

ビオセボンスペシャルセット

「ビオセボンFAN BOOK」:

ビオセボンのこだわりや人気アイテム、おすすめレシピを一冊にまとめた「FAN BOOK」。特典付きで、店舗･オンラインストアのいずれでもお買い物が10%オフになるほか、店舗ではオーガニック植物性ミルク「イソラビオ」250mlが1本プレゼントされる。

ビオセボンFAN BOOK（宝島社）

◆HAPPY BOX 2026オーガニックスパークリングワインセット(ポテチ･グラス付)

価格:11,000円

内容:スパークリングワイン6本、オリジナルグラス4脚、オーガニックポテトチップス。フランス･イタリア･スペインのスパークリングワインを飲み比べできるセット。

オーガニックスパークリングワインセット（ポテチ・グラス付）

◆HAPPY BOX 2026植物性ミルク飲みくらべセット(マグカップ付き)

価格:3,240円

内容:イタリア直輸入オーガニック植物性ミルク「イソラビオ」の新商品4種+定番2種を詰め合わせたセット。オリジナルマグカップ付き。

植物性ミルク飲みくらべセット（マグカップ付き）

◆HAPPY BOX 2026オーガニックポテトチップス食べくらべセット

価格:3,240円

内容:スペイン発のオーガニックチップス「アナヴィエハ」を7種詰め合わせたセット。

オーガニックポテトチップス食べくらべセット

◆HAPPY BOX 2026オーガニックドライフルーツ･ナッツ定番人気セット

価格:3,240円

内容:人気のオーガニックドライフルーツ･ナッツ6種を詰め合わせたセット。

オーガニックドライフルーツ・ナッツ定番人気セット

〈販売概要〉

◆先行予約

販売期間:2025年12月10日(水)〜12月28日(日)

お届け時期:2025年12月30日(火)〜順次

◆通常販売

販売期間:2025年12月29日(月)〜2026年1月6日(火)

お届け時期:2025年12月31日(水)〜順次

どちらの場合も配送日の指定不可、ギフト包装不可。

〈「ビオセボン」とは〉

ビオセボンは「オーガニックを日常に」をテーマにするパリ発のオーガニック･スーパーマーケット。東京･神奈川に24店舗、全国発送のオンラインストアを展開している。

■ビオセボン オンラインストア 福袋ページ