【ビオセボン福袋】オンライン限定「HAPPY BOX 2026」5種を発売、購入特典としてオンラインストアで使える500円OFFクーポン×2枚【2026福袋】
オーガニック･スーパーマーケットのビオセボンは、12月29日からオンラインストアにて、ビオセボン福袋「HAPPY BOX 2026」を全5種類発売する。また、12月10日からは一部の予約販売を開始し、5種のうちの2種が現在予約受付中だ。
昨年好評だった福袋が、今年はラインアップを拡充して登場する。加えて、購入者には次回オンラインストアで使える500円OFFクーポン2枚(合計1,000円分)がプレゼントされる。
福袋は、人気アイテムを詰め合わせたセット、新年のお祝いに向けたスパークリングワインセット、植物性ミルク「イソラビオ」の新商品を含む飲みくらべセット、オーガニックポテトチップス食べ比べセット、ドライフルーツ&ナッツセットの全5種類を展開。
人気アイテムを詰め合わせたセットとスパークリングワインのセットの2つは現在予約受付中。2025年12月10日(水)〜12月28日(日)までが先行予約期間となる。
全5種類とも、2025年12月29日(月)〜2026年1月6日(火)の期間で通常販売される。〈福袋ラインアップ(価格はすべて税込･送料無料)〉
◆HAPPY BOX 2026ビオセボンスペシャルセット
価格:7,560円
内容:
人気･定番のオーガニック食材10種のセット。「ビオセボンFAN BOOK」付き。
ビオセボンスペシャルセット
「ビオセボンFAN BOOK」:
ビオセボンのこだわりや人気アイテム、おすすめレシピを一冊にまとめた「FAN BOOK」。特典付きで、店舗･オンラインストアのいずれでもお買い物が10%オフになるほか、店舗ではオーガニック植物性ミルク「イソラビオ」250mlが1本プレゼントされる。
ビオセボンFAN BOOK（宝島社）
◆HAPPY BOX 2026オーガニックスパークリングワインセット(ポテチ･グラス付)
価格:11,000円
内容:スパークリングワイン6本、オリジナルグラス4脚、オーガニックポテトチップス。フランス･イタリア･スペインのスパークリングワインを飲み比べできるセット。
オーガニックスパークリングワインセット（ポテチ・グラス付）
◆HAPPY BOX 2026植物性ミルク飲みくらべセット(マグカップ付き)
価格:3,240円
内容:イタリア直輸入オーガニック植物性ミルク「イソラビオ」の新商品4種+定番2種を詰め合わせたセット。オリジナルマグカップ付き。
植物性ミルク飲みくらべセット（マグカップ付き）
◆HAPPY BOX 2026オーガニックポテトチップス食べくらべセット
価格:3,240円
内容:スペイン発のオーガニックチップス「アナヴィエハ」を7種詰め合わせたセット。
オーガニックポテトチップス食べくらべセット
◆HAPPY BOX 2026オーガニックドライフルーツ･ナッツ定番人気セット
価格:3,240円
内容:人気のオーガニックドライフルーツ･ナッツ6種を詰め合わせたセット。
オーガニックドライフルーツ・ナッツ定番人気セット〈販売概要〉
◆先行予約
販売期間:2025年12月10日(水)〜12月28日(日)
お届け時期:2025年12月30日(火)〜順次
◆通常販売
販売期間:2025年12月29日(月)〜2026年1月6日(火)
お届け時期:2025年12月31日(水)〜順次
どちらの場合も配送日の指定不可、ギフト包装不可。〈「ビオセボン」とは〉
ビオセボンは「オーガニックを日常に」をテーマにするパリ発のオーガニック･スーパーマーケット。東京･神奈川に24店舗、全国発送のオンラインストアを展開している。