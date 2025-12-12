【1位〜6位】12月13日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】双子座
総合運：★★★★★
今日は面倒なことから片づけるのではなく、1番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。
金運
普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】山羊座
総合運：★★★★★
個性や斬新なアイデアよりも、古典的な方法やルールを守ることを優先するといいでしょう。それを心がけていると、今日は、たいていのことは想像以上に順調に進む運気。まわりからの評価もグンと高まりそうです。
恋愛運
なぜか誤解が生まれたり、相手のちょっとしたひとことや表情が気に障ったりしやすい日です。勢いでキツい発言をしないように気をつけて。自分にも相手にも、欠点があるのは当たり前だと思っておくと、穏やかに1日が過ぎます。
金運
金銭面で掲げてきた目標を、今日達成できるかもしれません！まずは、これまでと同じか、それ以上の努力をすることがポイント。そして、その目標とは関係のないことでもお金を使うときは熟考すると、運気をさらに生かせます。
ラッキーアイテム：マドラー
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】射手座
総合運：★★★★☆
やる気もアイデアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、だれかに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。
恋愛運
べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッと掴むことができます。
金運
楽しく賑やかに友だちと遊んだり、友だちに会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。
ラッキーアイテム：ドライフルーツ
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】牡羊座
総合運：★★★★☆
困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。
恋愛運
関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。
金運
お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。
ラッキーアイテム：ネックストラップ
ラッキーカラー：ピンク
【5位】獅子座
総合運：★★★☆☆
気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。
恋愛運
なに気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。
金運
｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友だち、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友だち、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！
ラッキーアイテム：エディターズバック
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】乙女座
総合運：★★★☆☆
「こんな魅力を手に入れたい」と思っていることに、今日は時間とエネルギーを使ってみてください。すぐに手応えを感じられるでしょう。そして、自分で思う以上に魅力がアップしているはず。憧れている人のまねをするのも〇。
恋愛運
今日は、強引な人のペースに巻き込まれそうになるかも。「恋人として付きあう気がない」と感じたら、ストレートな言葉で伝えてOK。また、自分の体のケアにたっぷり時間をかけると、恋の魅力がアップする1日です。
金運
あなたが今後、さらに多くのお金を稼ぐためのきっかけやヒントがもたらされる運気です。副業や投資など、お金に関する話が舞い込んできたら、ひとまず聞いてみてください。｢危険だ｣｢怪しい｣と最初から決めつけないことがポイント。
ラッキーアイテム：ルームウェア
ラッキーカラー：グリーン